Vereadores entregam Votos de Congratulações

OSÓRIO – A noite de terça-feira (25) foi marcada por muitas homenagens no Plenário Francisco Maineri. Assim como em toda última Sessão Ordinária de cada mês, os vereadores realizaram a entrega de Votos de Congratulações a entidades, empresas e pessoas de destaque na cidade. A seguir confira todos os contemplados com a honraria.

REQUERIMENTOS

050/2024 – Homenageia o Comando Regional de Policiamento Ostensivo do Litoral Norte (CRPO Litoral) pelos seus 26 anos, comemorados no último dia 02 deste mês. A honraria foi proposta pelas Bancadas do PDT, MDB, PP e União Brasil, sendo assinada por todos os vereadores do Legislativo. A placa foi recebida pelo major Fábio Hax Duro, que esteve acompanhado de alguns Policiais Militares (PMs) do CRPO Litoral.

053/2024 – Homenageia a AFISTEC- Escritório Contábil Ltda., pelos seus 30 anos de fundação. A homenagem teve como proponente o vereador Luis Carlos Coelhão (PDT), sendo a honraria entregue a um dos fundadores e proprietário da empresa, o senhor José Dirnei de Souza.

055/2024 – Também de autoria do vereador Coelhão, o Requerimento homenageia Maria Eduarda (Duda) Ferrari pela participação no Universal Dance Brasil, realizado em Santa Catarina, entre os dias 1º e 02 de junho. Durante a competição, a bailarina da Escola de Dança Rafael Stenzel conquistou duas medalhas de bronze nas categorias Adulto e Nacional/Internacional. Com os resultados obtidos, a osoriense irá representar o país no Universe Dance Latinoamericano, evento que acontecerá entre os dias 1º e 03 de novembro, na cidade de Rosário, na Argentina.

057/2024 – O Requerimento homenageia o grupo de amigos de Jean Borba (Catraca) pela atuação no auxílio as vítimas atingidas pela enchente no Estado, tendo realizado a coleta e distribuição de alimentos aos desabrigados. Além de Jean, também receberam a honraria: Adrini Oliveira Lopes, Amanda Pires, Francieli Borba, Gabriel Galarça, Marcos Rosa e Tábata Baum. A homenagem teve como proponente o vereador Charlon Muller (União Brasil), após indicação do senhor Preto Mehlecke, o qual acompanhou o trabalho realizado pelo grupo. Ele esteve presente na cerimônia e acompanhou a entrega das placas feita por Charlon e os demais vereadores.

058/2024 – Em outra homenagem proposta pelo vereador Coelhão, receberam os Votos de Congratulações o Sensei Paulo Juarez da Luz Lopes Júnior e o instrutor Jônatas Arminda da Silva. A honraria foi entregue em reconhecimento ao trabalho prestado pelos dois na Escola de Jiu-Jitsu União Team. Acompanhados de alguns dos seus alunos, Paulo e Jônatas receberam as placas das mãos dos vereadores Coelhão e Ricardo Bolzan (PDT).

Vereador Luis Carlos Coelhão e empresário Dirnei Souza.

Vereador Coelhão ao lado da bailarina Duda Ferrari.

Vereador Charlon e Preto (agachados) ao lado dos homenageados: Francieli, Amanda, Gabriel, Jean, Adrini, Tábata e Marcos.