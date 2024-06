Vereadores de Imbé são alvo de CPIs

O Legislativo de Imbé definiu durante a Sessão Ordinária realizada na noite de segunda-feira (24), os nomes que irão compor as Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs) que irão investigar denúncias contra dois vereadores da Casa: Oldair Arceno e Jorginho Souza, ambos do MDB.

A denúncia contra Arceno está relacionada ao seu assessor, que teria utilizado um veículo da prefeitura de Imbé com servidor do Executivo para transportar pessoas ao Cartório Eleitoral para fins de transferências de domicílio Eleitoral. A denúncia partiu da Bancada do Podemos. De acordo com Arceno, a CPI instaurada “não tem fundamento”, visto que não era ele dentro do carro. O vereador ainda afirmou que não autorizou seu assessor a realizar nenhuma carona: “Sou responsável pelo que eu falo e faço, não tenho o poder de controlar a vontade ou a vida de ninguém. Não fiz e não faço nada de errado para tal processo. Isso só tão fazendo poque falta pouco meses para Eleição e querem denegrir nossa imagem para ter ganhos políticos. Processo sem fundamento”, resumiu o vereador Arceno.

COMISSÃO: Titulares – Caio Santana (PSB), Claudia Duarte (PDT) e Fabrício Rebechi (Podemos); Suplentes – Marcelino Teixeira (PDT) e Fagner Guiner (Podemos).

Já Jorginho foi acusado de utilizar recursos públicos, na época que era secretário de Limpeza Urbana, para benefício próprio e para fins eleitorais, favorecendo eleitores com cargas de aterros recolhidas por empresa contratada pela prefeitura e paga com recursos públicos. Além disso, também há denúncia de superfaturamento e aquisição sem empenho de peças e serviços para manutenção de equipamentos na Pasta. Conforme o Requerimento, a denúncia partiu de um cidadão imbeense. A nossa equipe tentou entrar em contato com a assessoria do vereador, mas não recebeu resposta até o final do fechamento desta edição (às 19h e 30min de quinta-feira, 27/06).

Vereador Jorginho Souza (MDB).

COMISSÃO: Titulares – Caio Santana (PSB), Claudia Duarte (PDT) e Fagner Guiner (Podemos); Suplentes – Fabricio Rebechi (Podemos) e Paulinho Enfermeiro (Podemos).

Com as Comissões montadas, agora os vereadores irão dar início a juntada de documentos e oitiva de testemunhas, quando serão ouvidas as partes indicadas no processo para conhecer suas circunstâncias pessoais e o relacionamento com as partes litigantes para, assim, estabelecer sua imparcialidade ou o interesse que possam ter na resolução favorável de alguma delas. Vale ressaltar que o prazo para conclusão do trabalho não foi informado.

Os integrantes das comissões foram escolhidos através de voto secreto.

