BOCA DO BALÃO 6756

FUNDO Eleitoral não é distribuído uniformemente aos municípios, pois depende de quais partidos nele existem, do número de candidatos e a importância destes no cenário político estadual e nacional. Assim, as campanhas que mais consomem recursos são dos grandes municípios de cada estado e as capitais. Cabe a presidência nacioanl do partido a distribuição aos diretórios estaduais e destes aos diretórios municipais onde houverem. Uma estrutura que vai vazando dinheiro público ao longo do sistema. A Justiça Eleitoral faz de conta que fiscaliza e os partidos fazem de conta que prestam contas, mas o problema são as “falsas notícias”, por que estas partem do povo reclamando e que é quem paga a conta toda. Temos o nosso País das Maravilhas” até mesmo a Alice perdeu seu posto para a que hoje se acha primeira dama da nação. Se tornou sonho de esposa de ex-presidiário.

FEIRA do Produtor passou a ganhar movimento extra desde que mudou de local. Deveria ser a “passarela dos políticos” ou “De volta para o futuro” com venda de produtos agrícolas, artesanato e alimentos. Muitos somente depois de 4 anos está voltando a reconhecer a feira do produtor e o pior, pedindo votos e distribuindo cumprimentos.

MINISTROS do STF deram estímulo ao mercado de drogas. O setor do narcotráfico que está em franca expansão abrirá novos pontos de venda e milhares de MEIs deverão ser abertas para incrementar a legalidade deste lucrativo negócio. Pelo novo Congresso formado pelos 11 abutres cada cidadão poderá portar 10 cigarrinhos da malvada com controle de peso para não ultrapassar 40gr. Falta ao ministro dos impostos anexar este mercado dentro das compras de até 50 dólares para aumentar a arrecadação, já que este novo mercado regulamentado poderá ampliar em muito a arrecadação do que as blusinhas da Shein e da Shopee. Este produto, somente deverá ser taxado se continuar a ser importado dos estados amigos do atual governo, caso seja produto nacional o valor será de até 40% em impostos.