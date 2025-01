Vigilância Sanitária realiza ação para combater insetos

OSÓRIO – A Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Vigilância Sanitária, está fazendo a aplicação do fumacê para controle de mosquitos e baratas. O trabalho acontece após um levantamento realizado nos bueiros da cidade para verificar infestação e a capacidade para recebimento de inseticida pelo método de FOG/fumacê.

O trabalho conta com a coordenação do engenheiro químico da Vigilância Sanitária, Jucelito Ferreira. Ao longo desta semana, as ações ocorreram na Lagoa do Marcelino, no entorno das dependências do Grêmio Atlético Osoriense (GAO), na região das Escolas General Osório e Pudente de Morais, entre outros pontos do município. A seguir veja o cronograma previsto para as próximas semanas.

CRONOGRAMA

Entre 27 e 31/01 – Verificação de áreas descentralizadas com tubulações inferiores a 100 centímetro de diâmetro ou sem tubulações do pluvial com infestação de baratas para requisição de novo método de aplicação (gel);

Fumacê para mosquitos culex

25/01 – Das 5h às 10h: Segunda aplicação de fumacê nas áreas mapeadas (Escola Prudente e região);

08/02 – Terceira aplicação de fumacê nas áreas mapeadas (Lagoa do Marcelino e áreas de entorno de condomínios);De 10 a 14/02 – Verificação de resultados das áreas de aplicação.

Fumacê está sendo aplicado em bueiros e em diferentes pontos do município.

CRÉDITOS: PMO