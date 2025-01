Um Banco aberto: Banrisul apresenta novo posicionamento comercial

Atento e conectado às principais tendências de transformação digital, o Banrisul lançou nesta quinta-feira (23), o seu novo posicionamento comercial em um jantar na Casa NTX. Aos clientes, autoridades e imprensa presentes, o presidente da instituição, Fernando Lemos, apresentou a estratégia de mercado do banco e lançamentos para o ano de 2025.

De acordo com Lemos, os novos produtos e serviços reforçam que a instituição é sólida, rentável e cada vez mais competitiva. “O mercado está passando por muitas mudanças. Mas o Banrisul é um banco aberto: aberto às novas tendências, para aprender, melhorar, evoluir e criar novas soluções, que estejam cada vez mais conectadas às necessidades dos nossos clientes”, disse.

O presidente também destacou outros pilares da sua gestão à frente do banco. “O Banrisul é um banco inteligente e que está perto de completar 100 anos. Isso nos coloca em uma posição importante. Estamos aprimorando o uso de dados, tecnologia, inovação e sustentabilidade para pensar no próximo século”, afirmou.

Conforme Lemos, os lançamentos apresentados no evento estão alinhados com as bases da gestão. “São novidades que tem como objetivo principal trazer uma melhor experiência para o cliente”, explicou.

PARCEIRO DE TODOS

Uma das principais novidades apresentadas pelo presidente do Banrisul é inédita no mercado brasileiro. A instituição será a primeira a abrir sua rede de autoatendimento (ATMs), localizados em pontos externos e agências, para clientes que mantêm relacionamentos com outros bancos. “Estamos iniciando a instalação de um novo equipamento de autoatendimento, que permitirá transações financeiras de qualquer instituição ligada ao Banco24Horas. Com isso, os clientes Banrisul passam a ter mais opções de atendimento, com mais conveniência e os clientes de mais de 150 bancos, financeiras e bancos digitais terão também no Banrisul um parceiro. Essas máquinas serão instaladas em agências, Banriponto e outros locais como shoppings, supermercados e postos de combustíveis”, contou Lemos.

O Banrisul também anunciou que, em 2025, vai instalar 150 novos Banriponto. Os correspondentes bancários – Banriponto – são empresas conveniadas ao Banrisul que oferecem aos clientes do banco e ao público em geral uma gama de serviços e produtos bancários específicos. “Em dezembro de 2024, tínhamos cerca de 900 estabelecimentos em operação espalhados por 66% dos municípios do Rio Grande do Sul. Nosso objetivo é expandir ainda mais a rede de correspondentes, instalando pelo menos um ATM reciclador em cada um dos Banriponto das 150 cidades selecionadas, para maximizar o acesso aos serviços bancários nessas regiões”, destacou o presidente.

Fernando Lemos também apresentou os novos modelos de agência para pessoa física e jurídica. “O novo conceito foi pensado para incentivar conexões, proporcionar bem-estar e um atendimento mais humano e eficiente. A primeira agência pessoa física nesse novo modelo será instalada na Rua da Praia, em Porto Alegre. Para pessoa jurídica, neste primeiro momento, serão 15 agências com o novo conceito. É uma transição que começa agora e tem o objetivo de fortalecer a nossa parceria com nossos clientes”, frisou.

Outra novidade foi apresentada pela cantora e estrela da campanha da Conta Digital, Luísa Sonza. Em vídeo, a artista comunicou a nova abrangência da Conta Digital Banrisul. Criada em setembro de 2024, a partir de fevereiro, a modalidade digital estará disponível para clientes de todo o Brasil. “Estamos abrindo fronteiras e colocando o Banrisul e nossos serviços à disposição de todo o país”, concluiu Lemos.

CONFIRA OUTRAS NOVIDADES APRESENTADAS PELO BANRISUL

Vero é aberta: não há mais a exigência do adquirente Vero ser correntista no Banrisul, abrindo assim a disponibilização de seus serviços para não correntistas do banco. Agora, além de contar com as melhores taxas do mercado, o cliente Vero pode escolher seu domicílio bancário.

Novo Portal de Investimentos: o Banrisul está desenvolvendo uma nova versão do espaço dedicado a realizar investimentos para pessoa física dentro do aplicativo do banco. O novo Portal de Investimentos tem funcionalidades mais intuitivas e vai oferecer uma nova experiência para o cliente. Algumas dessas funções já estão disponíveis e, até o final do primeiro semestre, toda a jornada de investimento será atualizada. O próximo passo será oferecer o portal para os clientes pessoa jurídica.

Banricompras por aproximação: o cartão Banricompras que permite, inclusive, compras pré-datadas ou parceladas, é um produto exclusivo do Banrisul e possibilita pagamentos por aproximação, sem a inserção do cartão na maquininha, e sem a necessidade de digitação de senha para compras de até R$ 200,00. Além disso, o Banricompras está interoperável e, gradativamente, passará a ser aceito em outras máquinas de adquirência, além da Vero, na modalidade débito.

Pix parcelado: com o objetivo de possibilitar o pagamento do Pix na modalidade parcelado, o Banrisul passa a oferecer para clientes pessoa física, a linha de Crédito 1 Minuto. Durante a jornada de pagamento via Pix, o cliente terá uma opção “Parcelar Pix”, com a opção de contratar uma operação de crédito parcelada para pagar o Pix à vista. Ao selecionar a opção de parcelamento, serão apresentadas as condições, bem como o número de parcelas desejadas e o valor de cada parcela.

Banri Global Account: a conta internacional multimoedas do Banrisul tem o objetivo de atender as necessidades dos clientes para viagens, compras e negócios em mercados internacionais, permitindo operações em até cinco moedas estrangeiras, que correspondem a 99% das transações dos brasileiros: dólar americano, euro, libra, dólar canadense e dólar australiano. A solução possibilita realizar conversões instantaneamente, diretamente no aplicativo da conta, 24 horas por dia, sete dias por semana. O cartão da Banrisul Global Account é da bandeira Mastercard e poderá ser utilizado na função débito ou para saques em praticamente todo o mundo. Até o momento, mais de sete mil clientes já aderiram à Banri Global Account.

CRÉDITOS: Banrisul