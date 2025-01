Subestação clandestina de energia no Litoral é desativada

Um homem foi preso pela Brigada Militar (BM) em um loteamento localizado em Capão da Canoa. Segundo a BM, o indivíduo seria responsável por comandar uma subestação de energia clandestina, chegando a cobrar dos moradores pela energia desviada.

De acordo com a CEEE, o criminoso teria tido o serviço de energia desligado em 2019. No entanto, o homem acabou contratando uma empresa particular, a qual realizou a construção da subestação. Ainda conforme a Companhia, após instalar um transformador e postes para levar energia até os lotes, o indivíduo passou a cobrar por quilowatt-hora (kWh) gasto pelos moradores. Ao menos, 40 moradias eram beneficiadas.

A prisão ocorreu após funcionários da CEEE Equatorial flagrarem a subestação durante uma ação realizada na segunda-feira (20). Os agentes acionaram os Policiais Militares (PMs), que foram até o local e efetuaram a prisão do proprietário. O homem foi levado à Delegacia de Polícia (DP) para registro de ocorrência e, posteriormente, encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.

CRÉDITO: CEEE