Prefeitura realiza obras na cidade

OSÓRIO – Desde que assumiu o comando do Executivo, a nova Administração, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Saneamento, tem realizado uma série de mutirões de limpeza e manutenção em diferentes pontos da cidade.

Na terça (21), foram consertadas tubulações de rede mista (cloacal e pluvial) em diferentes pontos das seguintes Ruas: Coronel Reduzino Pacheco, Costa Gama, Da Igreja, Farroupilha, Rua Costa Gama e Sete de Setembro. Durante os trabalhos, foram retirados das redes diversos objetos, como garrafas e sacos plásticos, os quais acabam ocasionando entupimento e, por consequência, alagamento nas ruas.

Já durante a quarta-feira (22), foi realizada a troca de uma tubulação de rede mista localizada na frente do Hospital São Vicente de Paulo (HSVP), na Rua João Sarmento, no bairro Caiu do Céu. Conforme a prefeitura, uma nova tubulação de 70 metros, em PVC, foi colocada no local, para substituir a antiga que obstruía com frequência.

Funcionários retiraram diversas garrafas e sacos plásticos de dentro das redes.

CRÉDITOS: PMO