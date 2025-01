Polícia prende traficante na BR-101

OSÓRIO – A Polícia Civil (PC) prendeu na tarde do último sábado (18), um homem de 22 anos. A prisão, que contou com o auxílio dos agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), ocorreu quando o indivíduo trafegava abordo de um automóvel pela BR-101. Segundo a PC, o sujeito, ao avistar as viaturas, tentou fugir, mas foi interceptado.

Durante revista no carro, os policiais encontraram dezenas de porções de crack. Além disso, eles também apreenderam dois aparelhos celulares que estavam com indivíduo, assim como o veículo. Diante dos fatos, o criminoso, que já tinha antecedentes, incluindo por tráfico, foi levado a Delegacia de Polícia (DP) da cidade para registro de ocorrência e, posteriormente, encaminhado ao sistema prisional.

CRÉDITO: PC