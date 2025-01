Polícia investiga denúncias de maus-tratos contra animais

OSÓRIO – Desde o início do ano, a Polícia Civil (PC) tem intensificado as ações de combate aos maus-tratos contra animais. As ações, que contam com o auxílio da equipe do Canil Municipal, partem de denúncias realizadas pelos próprios moradores. Conforme o delegado João Henrique Gomes, até o momento, 106 locais foram vistoriados, sendo recolhidos sete cachorros e um cavalo.

Ao todo, quatro pessoas foram indiciadas e responderão judicialmente. Além delas, outra foi presa em flagrante. Após ser ouvida na Delegacia, ela foi encaminhada ao sistema prisional, onde segue a disposição da Justiça. Conforme a Lei no 9.605/98, que regula e tipifica as condutas criminosas contra a fauna e a flora, a pena prevista para esse tipo de crime é de até cinco anos de reclusão.

Ainda segundo o delegado, novas ações serão realizadas semanalmente. As denúncias podem ser realizadas de forma anônima, por meio do WhatsApp: (51) 99803-7721.

CRÉDITO: PC