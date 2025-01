Piloto morre durante prova de Motocross

A cidade de Arroio do Sal recebeu no último domingo (19), a abertura da Copa Verão de Motocross. Infelizmente, a prova foi marcada por uma tragédia: a morte do piloto Frank da Rosa Silveira, de 35 anos de idade. Natural de Xangri-lá, Frank acabou sofrendo um acidente durante a disputa de uma das baterias.

Segundo informações, Frank teria caído ao tentar saltar uma rampa, atingindo uma cerca de arame liso. Ele foi socorrido e levado por uma ambulância ao Posto de Atendimento 24 Horas (PA 24H) de Arroio do Sal, sendo, posteriormente, encaminhado ao Hospital Nossa Senhora dos Navegantes, em Torres. Porém, o piloto não resistiu e acabou vindo a óbito.

Pelas redes sociais, a Zanela Eventos, organizadora da prova, juntamente com a Federação Gaúcha de Motociclismo (FGM), lamentaram o ocorrido desejando condolências aos amigos e a família do atleta.

Frank Silveira faleceu aos 35 anos, após sofrer acidente em Arroio do Sal.

CRÉDITO: Divulgação