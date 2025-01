8º Paleta Atlântida acontecerá no sábado

Xangri-lá, receberá no sábado (25), a oitava edição do Paleta Atlântida. Centenas de assadores amadores e profissionais irão se espalhar por cerca de quatro quilômetros de churrasqueira ao longo da praia. Produzido pela Combo Agência, o Paleta Atlântida 2025 será estruturado em cinco zonas temáticas: Corporativo, destinado a empresas e convidados; Paradores, com espaços para empresas âncoras e patrocinadores; Governamental; Competição de Trios; e Entretenimento e Esportes, onde ocorrerão shows e competições esportivas.

A tradicional ‘Melhor Paleta’ será dividida em duas categorias: Melhor Paleta Raiz e Melhor Paleta Gourmet. A disputa acontecerá no palco principal do evento, localizado entre as Agregações 08 e 09 (entre as Ruas Rio Jacuí e Rio dos Sinos). O prêmio para o vencedor de cada categoria será uma moto oferecida pela KIA Sun Motor.

NOVIDADES

Além da competição, o Paleta também contará com shows, feiras, palestras, eventos esportivos e muito mais. Uma das novidades deste ano, será o Paleta Summit, uma série de painéis sobre inovação abertos ao público, que acontecerão das 10h às 16h, na Agregação 06 (tendas 68 e 69). O evento é organizado pela Secretaria Estadual de Inovação, Ciência e Tecnologia (SICT). No mesmo espaço, produtores de cachaça e azeite do RS estarão expondo seus produtos, oferecendo a oportunidade de conhecer e apreciar sabores regionais.

Outras atrações incluem a feira ‘Vai de Vinho Brasileiro’ (tendas 133 e 134), promovida pela Consevitis-RS, em parceria com a Secretaria de Agricultura do Estado; e a feira ‘Sabor Gaúcho’ (tendas 131 e 132), organizada pela Secretaria de Desenvolvimento Rural do RS. Ambas serão realizadas na Agregação 10 e prometem trazer experiências únicas, destacando a qualidade dos produtos locais.

Mais uma estreia nesta edição é a do Piquete Roubadinhas, comandado pela empreendedora Laura Bier Moreira. O espaço oferecerá uma combinação de delícias gastronômicas, drinks exclusivos e atrações musicais, garantindo um ambiente animado e acolhedor para os visitantes. Já a programação cultural contará com dois palcos reunindo uma variedade de estilos musicais para agradar a todos os gostos. Além disso, competições esportivas acontecem próximo à Rua Rio Divisa, com torneios de Beach Soccer, Beach Tennis (3º Paleta Atlântida – Challenger Cup), e o Rei da Praia, campeonato mais tradicional de Futevôlei.

COMO PARTICIPAR

O evento acontece em um espaço público e aberto, mas, para aproveitar o maior churrasco de beira de praia do mundo, é necessário adquirir um ticket pelo Balada App. O Ticket Individual inclui acesso às áreas de Open Food das 12h às 17h e quatro latões de cerveja. O valor do 2º lote está em R$ 270,00 + taxas do aplicativo. Já o valor na hora é de 280 reais, sendo vendido entre as Ruas Guaritá e Carneiro. Mais informações estão disponíveis no site oficial do evento: www.paletaatlantida.com.br.

Público presente poderá experimentar churrasco preparado por assadores profissionais.

CRÉDITOS: Estúdios Colombo