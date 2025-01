Osorienses participam de ITF de Beach Tennis

Na última semana, a praia de Atlântida, em Xangri-lá, recebeu três competições de Beach Tennis, todas valendo pontos para o Ranking Internacional da modalidade (ITF). Após conquistarem o título do BT10 Xangri-lá 1 e do BT10 Xangri-lá 2, as osorienses Isabelli Camargo e Júlia Osório não repetiram o mesmo desempenho e acabaram sendo eliminadas na 1ª rodada do BT50 Xangri-lá.

As meninas acabaram sendo derrotadas pela dupla formada por Daniela De Bozko e Gabriela Sato por dois sets a zero, com parciais de 7×6 (8×6 no tie break) e 6×3. Na decisão da competição, Isadora Trusz e Laura Pimenta foram as grandes campeãs ao derrotarem Nicoli Casagrande e Ana Carolina Preisner por 2 a 0 (6×3 e 7×5).

Passadas as competições, Belli e Júlia voltarão a competir nas areias de Xangri-lá. As atletas de Osório irão disputar a terceira e a quarta etapa do Circuito de Verão Sul Brasileiro de Beach Tennis, competição organizada pela Confederação Brasileira de Tênis (CBT).

CRÉDITO: Divulgação