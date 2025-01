Osoriense vence campeonato de Padel

Entre os dias 17 e 19 de janeiro, a Padel Life realizou a segunda etapa do Circuito Verão Padel Life. A competição ocorreu na unidade de Capão da Canoa e contou com a participação de aproximadamente 180 atletas de diferentes regiões do Estado.

E teve osoriense subindo no pódio. Fernanda Vargas, jogando ao lado da parceira Roberta Daleiro, levou a melhor sobre outras cinco duplas para ficar com o título. Na final, Nanda e Roberta derrotaram a dupla formada por Julia Arend e Paula Michelon pelo placar de 9 a 4. Após a conquista, Fernanda se prepara para a terceira e última etapa do Circuito Padel Life, que acontecerá entre os dias 21 e 23 de fevereiro, novamente, na unidade da Padel Life de Capão da Canoa.

Fernanda (direita) e Roberta foram campeãs na 3ª Feminina.

CRÉDITO: Divulgação