Vereadores entregarão Votos de Congratulações

OSÓRIO – Nesta terça-feira (17), o Plenário Francisco Maineri receberá mais uma Sessão da Câmara de Vereadores. A Sessão contará com a entrega de Votos de Congratulações. Serão homenageados: Anderson Kraemer, Bruno Gimenes Lanz, Carlos Alexandre, Cristiano Alves de Matos, Daniel Lepkoski Mota, Eloir Flor Ribeiro, Felipe Azeredo Batista, Gabriel de Oliveira Veiga, Guilherme Marques dos Santos Silva, João Vitor Moreira da Silva, Lorenzo José dos Santos (in memoriam), Maria Eduarda Nunes da Silva, Miguel Pires, Pablo Juan Werlang, Osvaldo Vieira de Aguiar, Pedro Arthur Colliani da Silveira, Ramon Coelho Rost e Sergio Primo Pereira. Além disso também serão homenageadas as seguintes instituições: Colégio Adventista e Equipe Ramon Rost de Jiu Jitsu.

Lembrando que a Sessão é aberta a toda comunidade, tendo início às 19h. Quem quiser, pode acompanhar de maneira online, na Página do Facebook ou no Canal do Youtube da Câmara de Vereadores de Osório.

CRÉDITO: Divulgação