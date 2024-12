Traficantes são presos no Litoral Norte

A Brigada Militar (BM) segue intensificando as ações de combate ao tráfico de drogas em toda a região. Durante a noite de domingo (15), duas pessoas foram presas durante ações nos municípios de Cidreira e Osório.

Em Cidreira, os agentes do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) realizavam patrulhamento no Centro da cidade, quando avistaram um homem carregando uma mochila, em atitude suspeita, e resolveram abordá-lo. O sujeito, que já tinha antecedentes por roubo e tráfico, foi preso em flagrante carregando 176 pedras de crack e um tijolo de maconha pesando mais de 600 gramas.

Além dos entorpecentes, os brigadianos também apreenderam uma balança de precisão. Diante dos fatos, o criminoso foi levado a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Tramandaí, onde foi registrada ocorrência.

Já em Osório, a prisão foi efetuada pelos agentes do 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM), durante ação no bairro Caravágio. De acordo com a BM, o sujeito teria tentado fugir, ao avistar a viatura, entrando em uma residência para se esconder. Mas o homem acabou sendo encontrado e abordado. Com ele foram apreendidas 50 porções de crack, além de medicamentos e uma quantia em dinheiro. O traficante, que já tinha passagens lesão corporal, dano, ameaça, posse e tráfico de drogas, foi levado a Delegacia de Polícia (DP) de Osório para registro de ocorrência.

CRÉDITOS: BM