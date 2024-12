Quatro pessoas são mortas na região

O último final de semana foi bastante violento no Litoral Norte gaúcho. Um morador de rua foi encontrado morto na tarde de sexta-feira (13), em Tramandaí. De acordo com a Brigada Militar (BM), o corpo, que não apresentava sinais de violência, foi localizado nas esquinas da Avenida Flores da Cunha com a Rua São Judas Tadeu.

O local foi isolado para realização da Perícia e o cadáver levado para o Posto Médico Legal, onde passará por necrópsia para saber a causa da morte. O homem, de 35 anos, não teve a identidade divulgada. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Tramandaí e a Polícia Civil (PC) já iniciou as investigações.

DUPLO HOMICÍDIO

Também na tarde de sexta, dois homens foram mortos a tiros em uma residência de Capão da Canoa. O crime ocorreu na Rua Copo de Leite, em Capão Novo. Segundo a PC, criminosos armados teriam invadido a casa e atirado contra as vítimas, que foram encontradas com diversos ferimentos a balas.

Entre os mortos, está um indivíduo de 36 anos, que já possuía antecedentes criminais. Já o outro morto, de 22 anos, não possuí passagens pela Polícia. Vale ressaltar que os nomes dos homens não foram divulgados. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia (DP) de Capão e até o momento nenhum suspeito de envolvimento no crime foi identificado e/ou preso.

OUTRA MORTE

Ainda na sexta-feira, um homem foi preso após matar a companheira, em Balneário Pinhal. O crime aconteceu na casa do casal, localizada na Rua Novo Hamburgo, na praia de Magistério. De acordo com a Polícia, o homem, de 56 anos, teria matado a mulher, de 45 anos, com um golpe de faca no pescoço.

Conforme a Polícia, a filha do casal, de nove anos, teria percebido a discussão dos pais, quando saiu de casa para pedir ajuda. Foi nesse momento que teria ocorrido a morte da vítima. Imediatamente, os policiais foram até o endereço, onde encontraram o sujeito na varanda do imóvel. Já a mulher estava morta em um sofá.

No local foi apreendida a faca utilizada pelo indivíduo Foi então que o agressor acabou confessando o crime e acabou sendo preso em flagrante. Ele foi levado a Delegacia e, posteriormente, encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça. Vale ressaltar que as identidades dos envolvidos não foram divulgadas, assim como o que teria levado o homem ao crime. A Polícia ainda informou que o casal tinha histórico de violência e que, a vítima havia retirado a medida protetiva contra o marido, após os dois reatarem o relacionamento, tendo, inclusive, os dois saindo de Porto Alegre e vindo morar no Litoral Norte gaúcho.

CRÉDITO: Bruno Cardoso