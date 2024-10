Vereadores entregam Votos de Congratulações

OSÓRIO – O Plenário Francisco Maineri recebeu na noite de terça-feira (22), mais uma Sessão Ordinária do Legislativo osoriense. Estiveram presentes os nove vereadores: Ed Moraes, Luis Carlos Coelhão, Maicon Prado, Ricardo Bolzan e Vagner Gonçalves do PDT; João Pereira e Lucas Azevedo do MDB; Isaque Bernardino do PP; e Charlon Muller do União Brasil.

Durante a Sessão da Câmara foram aprovadas 10 Proposições, sendo nove Pedidos de Indicação e um Requerimento. Além disso, a Sessão também contou com a entrega de Votos de Congratulações para instituições, empresas e nomes de destaque no município. A seguir veja todos os homenageados:

HOMENAGENS

Por meio do Requerimento 047/2024, de autoria do vereador Charlon, o soldado do Corpo de Bombeiros Militar (CBM) recebeu a honraria. Ele foi uma das centenas de pessoas que auxiliaram nos resgates as pessoas atingidas pelas enchentes no RS durante este ano. O osoriense recebeu destaque ao resgatar um bebê recém-nascido no bairro Humaitá, em Porto Alegre, no dia 05 de maio.

Já a Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) José Paulo da Silva (Atlântida Sul) recebeu os Votos de Congratulações devido aos 38 anos de fundação completados no último dia 17 de abril. A honraria foi entregue por meio do Requerimento 041/2024, que teve autoria do vereador Maicon. As outras três homenagens foram realizadas por meio de proposições assinadas por todas as Bancadas. O Requerimento 040/2024 homenageou o Centro Especializado em Reabilitação Física, Auditiva e Visual – Dr. Freddy Flaviano Torrico Soria (CER III) pelos seus serviços prestados do município. O Requerimento 061/2024 homenageou a Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) Professora Cristina (Aguapés) pelos 109 completados em 2024. Já o Requerimento 062/2024 homenageou a Loja Feira de Retalhos, localizada no Centro da cidade, pelos seus 50 anos, completados no último dia 02 de julho.

CRÉDITOS

Samuel Capra