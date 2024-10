Uma pessoa morre e outras quatro ficam feridas em acidente na RSC-101

Os agentes do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) foram acionados na noite de quarta-feira (23), após um acidente ser registrado na RSC-101, em Palmares do Sul. De acordo com o CRBM, um Fiat Uno, com placas de Palmares, seguia na altura do quilômetro 150 da rodovia, em direção a Mostardas, quando teria sido atingido por um caminhão, que acabou fugindo do local.

Ao todo, cinco pessoas estavam no carro. O condutor do automóvel, um homem de 73 anos, acabou morrendo no local. Já as outras quatro pessoas tiveram ferimentos, sendo que, duas delas, ficaram presas as ferragens e precisaram ser resgatadas pelo Corpo de Bombeiros Militar (CBM). Todas foram levadas ao Hospital São José (Palmares), sem risco de morte. Vale ressaltar que os nomes das vítimas não foram divulgados. O trecho foi isolado para realização da Perícia e o caso registrado na Delegacia de Polícia (DP) de Palmares do Sul. A Polícia Civil (PC) já iniciou as investigações e segue a busca para tentar identificar o motorista do caminhão que fugiu da cena sem prestar ajuda.

Automóvel Fiat Uno ficou completamente destruído após colisão com caminhão.

CRÉDITOS

CRBM

CBM