Telefone dos Bombeiros está com problemas

O telefone de emergência do Corpo de Bombeiros Militar (CBM), o 193, está com interferências em alguns municípios do Litoral Norte gaúcho. Ao todo, sete cidades da região estão passando por esse problema, incluindo Osório. Os outros municípios afetados são: Capão da Canoa, Cidreira, Santo Antônio da Patrulha, Terra de Areia, Torres e Tramandaí. Diante da situação, o 9º Batalhão de Bombeiro Militar (BBM) resolveu disponibilizar números de telefones para que a população possa realizar os chamados aos Bombeiros. Em Osório, o número disponível é o: (51) 99845-0177. De acordo com o 9º BBM, o número seguirá valendo que o problema na linha telefônica seja resolvido.