Receitas Federais somaram R$ 203 bilhões em setembro

A arrecadação total das Receitas Federais atingiu, em setembro de 2024, o valor de R$ 203,1 bilhões, registrando acréscimo real (IPCA) de 11,61% em relação a setembro de 2023. No período acumulado de janeiro a setembro de 2024, a arrecadação alcançou o valor de R$ 1.934,2 bilhões, representando um acréscimo pelo IPCA de 9,68%.

Quanto às Receitas Administradas pela Receita Federal do Brasil (RFB), o valor arrecadado, em setembro de 2024, foi de R$ 196,6 bilhões, representando um acréscimo real (IPCA) de 11,95%, enquanto no período acumulado de janeiro a setembro de 2024, a arrecadação alcançou R$ 1.841,8 bilhões, registrando acréscimo real (IPCA) de 9,67%.

O acréscimo observado no período pode ser explicado pelo comportamento das variáveis macroeconômicas, pelo retorno da tributação do PIS/Cofins sobre combustíveis, pela tributação dos fundos exclusivos e pela atualização de bens e direitos no exterior, ambas em conformidade com a Lei no 14.754, de 12 de dezembro de 2023 e pela calamidade ocorrida no Rio Grande do Sul. Sem considerar os pagamentos atípicos, haveria um crescimento real de 7,22% na arrecadação do período acumulado e de 8,64% na arrecadação do mês de setembro.

DESTAQUES

O PIS/Pasep e a Cofins totalizaram uma arrecadação de R$ 45,6 bilhões, representando crescimento real de 18,95%. Esse desempenho é explicado, principalmente, pelo aumento real de 3,05% no volume de vendas (PMC-IBGE) e de 1,75% no volume de serviços (PMSIBGE) entre agosto de 2024 e agosto de 2023, pelo acréscimo da arrecadação relativa ao setor de combustíveis, pela exclusão do ICMS da base de cálculo dos créditos dessas contribuições (conforme Lei 14.592/23), e pela prorrogação dos prazos para o recolhimento de tributos para contribuintes localizados em alguns municípios gaúchos, conforme Portaria RFB nº 415, de 2024.

A Receita Previdenciária apresentou uma arrecadação de R$ 54,4 bilhões, com crescimento real de 6,29%. Esse resultado se deve ao crescimento real de 7,28% da massa salarial. Além disso, houve postergação do pagamento da Contribuição Previdenciária para os municípios do Rio Grande do Sul declarados em estado de calamidade pública, de junho/24 para setembro/24, e crescimento de 12,62% no montante das compensações tributárias com débitos de receita previdenciária, no comparativo de setembro de 2024 em relação ao mesmo mês do ano anterior. Já o Imposto sobre Importação e o IPI-Vinculado à Importação apresentaram uma arrecadação conjunta de R$ 9,9 bilhões, representando crescimento real de 44,35%. Esse resultado decorre, basicamente, dos aumentos reais de 20,23% no valor em dólar (volume) das importações, de 12,25% na taxa média de câmbio, de 14,79% na alíquota média efetiva do I. Importação e de 4,24% na alíquota média efetiva do IPI-Vinculado.