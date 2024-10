Postos de Saúde do Litoral receberão R$ 385 mil do Governo do Estado

O Governo do RS, por meio da Secretaria Estadual de Saúde (SES), confirmou o repasse de R$ 3,8 milhões para a reforma e ampliação de Unidades Básicas de Saúde (UBSs) em 17 municípios integrantes da Rede Bem Cuidar (RBC). A Portaria 653/2024, que autoriza a destinação do dinheiro por meio do Programa Avançar foi assinada pela secretária Arita Bergmann durante a quarta-feira (23). Do valor total, R$ 2,2 milhões são para a ampliação de UBSs de oito municípios e o restante, R$ 1,6 milhão, será destinado para reforma das Unidades de nove cidades. No Litoral Norte gaúcho, dois municípios receberão aproximadamente 386 mil reais. Três Forquilhas receberá 200 mil reais (para ampliação), enquanto que Torres foi contemplada com a quantia de R$ 185.980,12 (cento e oitenta e cinco mil novecentos e oitenta reais e doze centavos) para ampliação de UBSs.

CRÉDITO

Alina Souza