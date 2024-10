Posto de combustível do Litoral é interditado

O Ministério Público do Estado (MP-RS), por meio da Promotoria de Justiça Especializada de Defesa do Consumidor, tem intensificado as ações em postos de combustíveis do Litoral Norte gaúcho. O objetivo é combater a adulteração de combustíveis.

Na última sexta-feira (18), o trabalho foi realizado na cidade de Xangri-lá. Durante a fiscalização, os agentes acabaram interditando um estabelecimento localizado em Rainha do Mar após encontrarem irregularidades no combustível. O local teve o tanque e a bomba de óleo diesel interditados. Além disso, foram recolhidas as notas fiscais do combustível alterado. Diante dos fatos, o proprietário do posto acabou sendo autuado e irá responder judicialmente pelo crime de adulteração de combustíveis.

Estabelecimento em Xangri-lá teve o tanque e a bomba de óleo diesel interditados.

CRÉDITOS

MP-RS