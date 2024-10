Audiência Pública discute rastreamento do Câncer de Mama na região

OSÓRIO – O auditório Romildo Bolzan, no Centro Universitário Cenecista (Unicnec), recebeu durante a terça-feira (22) uma Audiência Pública. O evento foi promovido pelo Ministério Público do Estado (MP-RS), em parceria com o Ministério Público Federal (MPF). O objetivo do encontro foi discutir os índices de rastreamento de Câncer de Mama e, ao mesmo tempo, buscar iniciativas possíveis para garantir a ampliação de acesso nos municípios da 18ª Coordenadoria Regional de Saúde (CRS).

O rastreamento consiste na aplicação de teste ou exame em uma população sem sinais e sintomas de câncer de mama, com o objetivo de identificar alterações sugestivas da doença e encaminhar as mulheres com resultados anormais para investigação diagnóstica. Vale ressaltar que, está em tramitação no MP da cidade um expediente para fomentar o aumento desses índices, considerados baixos.

“O rastreamento é uma política pública de saúde que oferece mamografias gratuitas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para mulheres de 50 a 69 anos, garantindo o acesso ao exame que pode salvar vidas. As mulheres que se enquadram nessa faixa etária podem comparecer a uma Unidade Básica de Saúde (UBS) para o encaminhamento ao exame”, explicou Leonardo Menin, coordenador do Centro de Apoio Operacional dos Direitos Humanos e da Proteção aos Vulneráveis do MPRS.

O promotor ainda destacou que o gestor público deve “estabelecer estratégias de adesão desse público à mamografia”, como: transporte sanitário para realização do exame, comunicação com a população, ampliação dos horários de funcionamento das unidades da Atenção Primária à Saúde, entre outras. Além de Menin, a Audiência Pública contou com a presença de outras autoridades, incluindo o promotor de Justiça Luis Cesar Gonçalves Balaguez e a diretora da Unicnec, Ludinara Scheffel.