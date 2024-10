Osoriense é medalhista na final do Jergs

Entre os dias 19 e 23 de outubro, o Campus da Universidade Luterana do Brasil (Ulbra), em Canoas (região Metropolitana), recebeu as finais dos Jogos Escolares do Rio Grande do Sul (Jergs). Em 53 edições, essa foi a primeira vez que todas as competições foram disputadas em sede única.

Os participantes foram divididos nas categorias Infantil (de 12 a 14 anos) e Juvenil (de 15 a 17 anos) nos naipes Masculino e Feminino. Aproximadamente 2,3 mil atletas das 30 Coordenadorias Regionais de Educação (CREs) participaram do evento nas provas de Atletismo, Basquete, Bocha Paralímpica, Futsal, Handebol, Orientação, Tênis de Mesa, Vôlei e Xadrez. Vale ressaltar que, no Xadrez (Híbrido) também ocorreu a disputa da categoria Mirim e do naipe Misto. Além disso, houve a estreia dos jogos eletrônicos (E-Sports), que envolveram partidas de Futebol virtual.

MEDALHA DA RURAL

As escolas da 11ª CRE, que abrange os 23 municípios do Litoral Norte gaúcho mais Riozinho e Rolante, ambos no Vale do Paranhana, conquistaram excelentes resultados. No Atletismo, a atleta da Escola Ildefonso Simões Lopes (Rural) de Osório, Laura Castanheira, terminou com a medalha de bronze na prova do Arremesso de Peso Juvenil Feminino.

OUTROS RESULTADOS

Além disso, teve mais escolas da região conquistando medalhas. No Atletismo, os estudantes da Escola Professora Jusseni Euzébio de Oliveira (Imbé) conquistaram cinco medalhas. Alisson da Costa Lima e Davi Gabriel venceram a prova do Arremesso de Peso, nas categorias Infantil e Juvenil, respectivamente. Também no Arremesso de Peso, só que no Juvenil Feminino (mesma prova de Laura), Natalia Dias ficou com a prata. A jovem também terminou em segundo lugar nos 150 metros rasos. Também no 150m, só que Masculino, João Bialoso foi o grande campeão. No Xadrez Infantil, Lucas Cardoso, da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Zona Sul (Torres), ficou com o bronze. O campeão foi Yuri Lima da EMEF Santa Clara (Santa Clara do Sul). Já no Vôlei Infantil Masculino, mais uma vez o colégio Professora Iracema Vizzotto ficou entre os melhores do Estado. A escola de Capão da Canoa ficou na segunda colocação ao ser derrotada na final para a Geny Vieira da Cunha (Não-Me-Toque).

CRÉDITO

