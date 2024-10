Município do Litoral receberá instalação de poços

O Governo do RS, por meio da Secretaria Estadual de Habitação e Regularização Fundiária (Sehab), assinou na terça-feira (22), convênios com 21 prefeituras para perfuração de poços tubulares profundos e construção de redes de água em áreas urbanas e pequenas comunidades. A ação faz parte do programa Avançar RS – Poços e Redes. Ele tem como objetivo promover o abastecimento de água para a população de locais não atendidos por rede de distribuição de concessionárias locais. Com investimento de R$ 2,3 milhões, as obras irão atender mais de 2,5 mil famílias. Entre os municípios contemplados, está Morrinhos do Sul, que receberá o valor de 100 mil reais. O valor será utilizado para a contratação da empresa responsável pela perfuração dos poços.