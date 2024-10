Veterano também conhece confrontos do mata-mata

Pelo grupo 1, a AF da Praia garantiu a classificação ao golear o Fênix Imbé por 5 a 0. Dominando a partida desde o início, o time de Tramandaí tinha a posse de bola, mas não conseguia criar. Somente aos sete minutos a equipe conseguiu abrir o placar. Em jogada de pé em pé, Diego Brehm acertou um chute no canto para fazer o 1 a 0. Já aos 13min, Charles recebeu na entrada da área e tocou na saída do goleiro para ampliar: 2 a 0.

A AF voltou para o segundo tempo com Índio entre os titulares. E o ex-jogador da seleção brasileira de Futsal foi decisivo na partida. Logo aos 2min, o camisa 09 da AF foi passando por todo mundo e cara a cara com o goleiro, só rolou para Luciano empurrar para as redes: 3 a 0.

Vendo o seu time diminuir o ritmo, o treinador da AF pediu tempo aos oito minutos. E a parada deu resultado, já que no primeiro ataque, Índio recebeu de costas e só escorou para Everton Barufi encher o pé e fazer o quarto da AF. Faltando 45 segundos para o término da partida a AF ainda fez mais um gol. Em cobrança de lateral, Brehm deu passe para Rodrigo, que chutou de bico, o goleiro José ainda tocou na bola, mas ela acabou entrando: 5 a 0 AF.

Com o resultado, o Fênix deu adeus a competição com três derrotas em três jogos. Já a AF foi a seis pontos e terminou como a melhor segunda colocada. Ela irá enfrentar nas quartas de final o time do Milan, que empatou com o Maxximu’s em 3 a 3, em partida válida pelo grupo 2.

CLASSIFICADOS COM EMPATE

O Milan abriu o placar logo com um minuto de jogo, em chute no canto de Juliano. Depois disso, o Milan recuou e viu o Maxximu’s ficar com a bola. Com dificuldades para furar a defesa adversária, o Maxximu’s chegou ao empate aos 11 minutos, em um chute de longe de Jean, que o goleiro Valmor não conseguiu defender.

Após o intervalo, o Milan voltou com tudo para a segunda etapa. Aos 30 segundos, Juliano roubou a bola, tabelou com Vini e tocou para o gol: 2 a 1. Aos 2min, Vini limpou a marcação e bateu para a área, a bola chegou em Juliano, que dominou e chutou para as redes, fazendo o terceiro gol do Milan e também o seu terceiro na partida.

A reação do Maxximu’s foi rápida. Aos 4min, após uma falta duvidosa na entrada da área, Paulo rolou para o meio e Jean chutou para o gol, descontando para 3 a 2. Quando o Milan era melhor, acabou levando o empate. Jean roubou a bola de Juliano no meio da quadra, avançou e cara a cara com o goleiro, tocou no canto para fazer o 3 a 3. Esse foi o terceiro gol do camisa 11 do Maxximu’s na partida.

Com a igualdade no marcador, o Milan foi para cima e o goleiro Leandro fechou o gol, fazendo ao menos quatro defesas difíceis. Já no minuto final, quase saiu a virada do Maxximu’s. Após recuo para trás, o goleiro Valmor não conseguiu dominar, a bola sobrou para Paulo, que chutou e a bola foi indo lentamente para fora. No final, o jogo terminou mesmo empatado em 3 a 3, com as duas equipes classificadas.

O Maxximu’s irá encarar o Cotidiano, que bateu o Boa União por 4 a 2 em jogo válido pelo grupo 3. Ainda pela chave 2, o Fut Quinta venceu o Atlântida Sul por Wo (1×0). Agora a equipe irá enfrentar o Palmital em duelo de times de Osório. Lembrando que o Veterano tem o mesmo regulamento da Série Ouro.

VITÓRIA E CLASSIFICAÇÃO

Já classificado, o Cotidiano encarou o Boa União, que precisava pelo menos de um empate para avançar para o mata-mata. Em um jogo aberto, o Cotidiano tinha mais o domínio da partida e conseguiu chegar ao gol aos sete minutos. Cláudio aproveitou passe errado do defensor do Boa e com um toque tirou de Fernando para abrir o placar: 1 a 0. Após o gol, o Cotidiano diminuiu o ritmo e acabou levando o empate. Faltava 52 segundos para o final do primeiro tempo, quando a arbitragem inverteu um lateral. O Boa União cobrou rápido e Xandy de bico deixou tudo igual: 1 a 1.

2º Tempo – Depois de um início equilibrado, o Cotidiano conseguiu chegar ao segundo gol aos quatro minutos. Em boa troca de passes, Moreno achou Bagé em baixo das traves e o camisa 05 só deu um taque para fazer o 2 a 1. Com a vantagem, o Cotidiano deixava o tempo correr, enquanto que o Boa União tentava levar perigo em ataques rápidos. Aos 11min, Carlinhos, em jogada individual, fez o terceiro do Cotidiano. Dois minutos depois, o Boa perdeu a bola na quadra de ataque, o goleiro Fernando saiu do gol para tentar cortar o ataque do Cotidiano e Carlinhos aproveitou para fazer o 4 a 1 com o gol vazio.

No minuto final, o Boa chegou a descontar com Júlio, em chute entre as pernas de Bruno Renda. Mas, a partida terminou mesmo com a vitória do Cotidiano por 4 a 2. Com a derrota, o Boa União ficou com três pontos, mesma pontuação do Império, mas terminou na lanterna da chave por ter perdido no confronto direto (3×1). Entretanto, o Império também acabou ficando de fora do mata-mata, perdendo a última vaga para o Grêmio Atlético Osoriense (GAO) no número de gols marcados (6 contra 7). As partidas de quartas de final do Veterano irão acontecer nas próximas segunda (28) e sexta-feira (01/10), juntamente com os jogos da Série Prata. Vale ressaltar que a definição do mata-mata da Série Prata acontecerá nesta sexta (25), quando ocorre o encerramento da terceira e última rodada da primeira fase. O início está marcado para às 19h.

Já classificado para o mata-mata, Cotidiano venceu Boa União por 4 a 2 e agora enfrentará Maxximu’s.

Quartas de final

Santo Antônio Vs GAO;

Cotidiano Vs Maxximu’s;

Fut Quinta Vs Palmital; AF da Praia Vs Milan.

CRÉDITOS

Lucas Rodrigues