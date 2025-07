Traficantes são presos no Litoral Norte

A Brigada Militar (BM) segue intensificando as ações de combate ao tráfico de entorpecentes em todo o Litoral Norte gaúcho. Na tarde de quinta-feira (26/06), os agentes do 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT) foram acionados após receberem informações de que um indivíduo estaria traficando em Tramandaí.

Durante as buscas, os Policiais Militares (PMs) abordaram o suspeito no bairro Parque dos Presidentes. O homem, que não teve a idade divulgada, foi preso carregando dois cigarros, três porções e três tijolos de maconha. Além da droga, também foram recolhidos: uma faca, duas balanças de precisão e mais de 170 reais em dinheiro.

OPERAÇÃO CONJUNTA

Na tarde de sexta (27/06), a BM, em parceria com a Polícia Civil (PC), deflagrou uma Operação em Osório, sendo cumpridos mandados de busca e apreensão em diferentes pontos da cidade. No bairro Medianeira, um homem, de 39 anos, e uma mulher, de 27 anos, ambos com antecedentes criminais, foram detidos.

Durante as ações foram apreendidos: seis munições calibre 38 milímetros (mm), 21 porções de cocaína, 54 porções de crack, uma motosserra, dois botijões de gás, quatro aparelhos celulares, quatro televisões, dois aparelhos DVR, 15 câmeras de monitoramento, um automóvel GM/Vectra, além de 142,00 reais em dinheiro.

Casal foi preso em Osório com dinheiro, objetos e 75 porções de entorpecentes.

OUTRAS PRISÕES

Na noite de sábado (28/06), outro homem foi preso pela BM por tráfico na região, novamente em Tramandaí. A prisão ocorreu em Balneário Jardim. O sujeito de 20 anos foi detido em posse de uma porção de crack, 545 gramas de maconha e dois rádios comunicadores.

Homem foi preso em Tramandaí com dois rádios comunicadores e mais de 500 gramas de drogas.

Já na noite de domingo (29/06), outras duas pessoas foram detidas, desta vem em Palmares do Sul. A dupla foi presa em uma residência localizada no balneário de Quintão em posse de munições, 15 porções de cocaína, 34 porções de maconha, duas balanças de precisão, embalagens plásticas, anotações do tráfico, dois celulares e R$ 30,00.

De acordo com a Brigada, os homens presos, ambos de 18 anos, teriam sido os autores de um homicídio, ocorrido horas antes. A dupla teria ido a uma residência e atirado contra um jovem, de 19 anos. A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e acabou vindo a óbito.

Todos os criminosos detidos foram encaminhados ao sistema prisional, onde ficarão à disposição da Justiça.

Ação em Palmares apreendeu dinheiro, objetos, munições e 49 porções de drogas.

CRÉDITOS: BM