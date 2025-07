Solenidade celebra 27 anos do CRPO Litoral

OSÓRIO – O Auditório Felipe Tiago Gomes do Centro Universitário Cenecista (Unicnec) recebeu durante a sexta-feira (27/06) uma Solenidade do Comando Regional de Policiamento Ostensivo do Litoral Norte (CRPO Litoral). O ato foi em alusão aos 27 anos do CRPO Litoral, comemorados no último dia 02 de junho.

O evento contou com a presença de autoridades militares e civis, incluindo o vice-prefeito Ed Moraes. Em seu discurso, o chefe do Estado-Maior da Brigada Militar (BM), o coronel Luigi Gustavo Soares Pereira, destacou a importância estratégica do CRPO Litoral no enfrentamento à criminalidade e no atendimento das demandas típicas da região.

Já o comandante do CRPO Litoral, o coronel Artur Marques de Barcellos, reforçou a relevância da atuação integrada, o trabalho de excelência desenvolvido pelo efetivo e os resultados expressivos alcançados. “As reduções nos principais indicadores criminais refletem o esforço diário de nossos Policiais Militares (PMs), o apoio da comunidade e a força das parcerias institucionais”, declarou Barcellos.

Após a fala das autoridades, foram entregues as Comendas do CRPO Litoral e a Medalha Mérito Atlântico Sul.

CRPO LITORAL

Criado em janeiro de 1998, junto com outros Comandos Regionais da Brigada Militar, o CRPO Litoral foi instalado, efetivamente, em dois de julho daquele ano. Seu primeiro comandante foi o coronel Lauri Schroeder, que ficou no cargo entre 1998 e 1999. De lá para cá, outros 16 nomes comandaram o CRPO Litoral, até chegar do atual comandante, o coronel Artur Marques de Barcellos, que está na função desde 2024.

A sua área de abrangência contempla os 23 municípios do Litoral Norte e duas cidades do Vale do Paranhana (Rolante e Riozinho), com policiamento ostensivo realizado pelo 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM) e 2º Batalhão de Policiamento de Áreas Turísticas (BPAT), reforçado, em determinadas situações, pelo efetivo da sede do Comando Regional. Também estão sob a sua responsabilidade a Formação Sanitária Regimental (FSR) e o Canil Regional.

Além da gestão do policiamento ostensivo, planejamento e execução de diversas operações, incluindo a maior delas que é a Operação Golfinho, o CRPO Litoral realiza ações conjuntas com Unidades operacionais da BM, que também atuam na região, e com outros órgãos de segurança.

CRÉDITOS: BM