Veículo furtado é recuperado

No sábado (28/06), os agentes do 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT) realizavam patrulhamento em Tramandaí, quando abordaram um automóvel que trafegava pela Avenida Fernandes Bastos. De acordo com a Brigada Militar (BM), o carro estava sendo dirigido por um homem, estando com uma mulher no banco da passageira.

Em consulta ao sistema, foi constatado que o veículo estava em situação de furto e/ou roubo. Diante do fato, o casal que estava no automóvel foi preso por receptação e levado à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Tramandaí para registro de ocorrência. Já o carro foi recolhido e, posteriormente, devolvido ao proprietário.

CRÉDITO: BM