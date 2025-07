Vereadores se reúnem com representante da CEEE Equatorial

OSÓRIO – Os vereadores do município estiveram reunidos com a consultora comercial do Grupo Equatorial Energia, Ivanise Pilar Brum. O encontro foi realizado na sede do Legislativo osoriense durante a manhã de sexta-feira (27/06). Na ocasião, foram abordados diversos assuntos gerais relacionados à CEEE Equatorial, incluindo explicações sobre procedimentos internos e a busca por soluções para problemas existentes.

Durante a reunião, a representante da companhia fez uma explanação sobre as dificuldades que o grupo tem enfrentado, levando em conta o registro de mudanças climáticas severas e recorrentes dos últimos tempos. Após encerrado o encontro, o presidente da Câmara, o vereador Rossano Teixeira (PDT), informou que Ivanise atuará com uma espécie de interlocutora entre a Equatorial e o Legislativo da cidade.

CRÉDITO: Ascom CMVO