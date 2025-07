Operação da BM é realizada na região

A Brigada Militar, por meio do 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT), deflagrou na manhã de quinta-feira (26/06) mais uma edição da Operação Fios e Cabos. A ação ocorreu no município de Capão da Canoa e contou com a participação de agentes da Polícia Civil (PC), do Corpo de Bombeiros Militar (CBM) e da CEEE Equatorial.

A Operação visa combater os crimes de furto, roubo, receptação, assim como o comércio irregular de fios e cabos de energia elétrica. Na ocasião, foram fiscalizadas empresas de reciclagem e ferros-velhos, não sendo encontradas irregularidades. Durante o trabalho, os proprietários dos estabelecimentos foram orientados. Conforme a BM, novas ações como essa devem ser realizadas em outras cidades do Litoral Norte gaúcho.

CRÉDITO: BM