Vereadores entregam Título Cidadão Osoriense

OSÓRIO – A noite da última sexta-feira (15), foi marcada por homenagens no Plenário Francisco Maineri. Oito pessoas receberam o Título de Cidadão Osoriense. Realizado há cada quatro anos, o Título é dado para pessoas que nasceram em Osório e que fazem ou fizeram um trabalho relevante em prol da comunidade osoriense e do município. Estiveram presentes os deputados Luciano Silveira (MDB) e Claudio Tatsch (PL), os secretários municipais, entre outras autoridades do município, além de convidados, familiares e amigos dos homenageados, assim como a comunidade em geral.

Primeiramente, foi lido um resumo da biografia de cada homenageado, seguido de um vídeo com imagens deles. Na sequência, o vereador proponente da honraria falou sobre seu homenageado e entregou a placa. Após a foto, os novos Cidadãos Osorienses subiam ao púlpito para falarem os seus discursos.

ALEXANDRE GLUHER

Natural de Porto Alegre, Alexandre da Silva Glüher começou a ter uma relação mais próxima com Osório no final dos anos 80. Em 2018, ele fundou a Casa do Conde, espaço voltado a Educação, Informação e Cultura. O local disponibiliza, de maneira gratuita, internet, livros e revistas para toda a comunidade. Engajado com as ações sociais, Alexandre destina mensalmente a quantia de R$ 350 mil para o Fundo da Criança e do Adolescente de Osório.

“Mais que merecido o Prêmio. Uma pessoa que veio somar com a cidade. Que tem um projeto muito importante, assim como o repasse que faz para o Fundo da Criança e do Adolescente de Osório, cuidando dos nossos jovens. Porque quem cuida da criança, cuida do nosso futuro”, declarou o proponente da honraria, o vereador Maicon Prado (PDT). De acordo com Alexandre, o Título se confunde com os sentimentos de honra e incentivo. “É um instrumento de valorização dos meus vínculos com essa terra. Essa conquista também é uma responsabilidade imensa. Afinal, quem é cidadão honorário assume o compromisso de atuar de forma ainda mais efetiva e próspera em favor da comunidade”, declarou Glüher. No final de sua fala, ele se propôs a ser um “instrumento” a mais na viabilização de projetos para o município.

ANILDO PEREIRA

Nascido Santo Antônio da Patrulha, Anildo Pereira dos Santos sempre foi ligado ao esporte. No município, ele foi professor de Ginástica no Clube Sul-Brasileiro e realizou um projeto social voltado ao atletismo, encerrado em 2005. Depois, começou a trabalhar com o Boxe, se tornando técnico profissional. Atualmente, o treinador Anildo comanda o Projeto Social Tairone Silva, por onde passaram mais de mil jovens, acumulando aproximadamente 100 conquistas estaduais, nacionais e internacionais.

“O meu homenageado tem uma trajetória de humildade, resistência e perseverança, onde teve que derrubar muitas barreiras pelo caminho. Mas o principal motivo pela indicação do professor Anildo foi o de ele ter conseguido dar um horizonte para mais de mil crianças e adolescentes osorienses. Ele conseguiu tornar alguns campeões, mas mais importante que os títulos, é que nós teremos cidadãos com um futuro pela frente e longe da criminalidade”, disse o proponente Ed Moraes (MDB).

Durante sua fala, Anildo aproveitou para agradecer a ajuda que tem recebido para seguir com seu Projeto de Boxe. Entretanto, ele cobrou um olhar maior para o esporte, principalmente o de alto rendimento: “Com o esporte podemos salvar os jovens e impedir que eles entrem para as drogas. O futuro deles depende de todos nós”, ressaltou o treinador.

Treinador Anildo ao lado do vereador Ed Moraes.

CLAUDINEI NEVES

Natural de Pelotas, Claudinei Moreira Pereiras das Neves foi o planejador do Conselho Municipal da Pessoa Idosa de Osório. Ele também atuou na construção da unidade do Desafio Jovem e foi o fundador da Agero. Integrante do Rotary Club e da Loja Maçônica Conceição do Arroio, atualmente Claudinei é o diretor da Associação do bairro Parque Vila da Serra.

Bastante emocionado, o proponente da homenagem, o vereador Vagner Gonçalves (PDT), falou sobre a dificuldade de escolher um nome para entregar a honraria. Ele aproveitou para parabenizar Claudinei e os demais homenageados pelo trabalho prestado e que ainda irão fazer pela cidade. Também muito emocionado, Claudinei fez questão de mostrar a honra pelo Título: “Agora eu sou osoriense. Agora tem um guerreiro muito mais vibrante do que o próprio nativo”, declarou. Fanático pelo Brasil de Pelotas e vestindo a camisa do clube da sua cidade natal, Claudinei afirmou que a camisa do Brasil é sua “segunda pele” e a defenderá sempre, assim como a cidade de Osório, porque, ele agora é “osoriense de fato e de direito”, finalizou Claudinei.

Miguel, Claudinei e Vagner.

DÉBORAH PIRES

Nascida em Seberi, Deborah Luiza Pires chegou a Osório em 1985. Durante esses anos, Deborah atuou como feirante, trabalhou no Sine, no Cras, além de ter passagens nas Secretarias de Educação e Assistência Social do município. Apaixonada pelas causas sociais e defensora das crianças e dos adolescentes, Deborah está finalizando seu quarto mandato no Conselho Tutelar (CT) da cidade.

Colega de Deborah no Conselho Tutelar, o vereador Charlon Muller (MDB), proponente da homenagem, falou um pouco sobre a “mãezona do Conselheiro Tutelar”, como chama ela na época que ambos trabalhavam no CT. “A Deborah sempre foi uma mulher forte e guerreira, que acolhia a todos com um sorriso no rosto. Uma pessoa que passei a admirar e seguir os seus passos”, comentou Charlon. “Deborah, Osório te ama por que você tem amor por Osório. E é por isso, que eu te entrego o Título de Cidadã Osoriense”, declarou o vereador. “Hoje fecho um ciclo. Cheguei forasteira e hoje sou osoriense de coração. Aqui preenchi meu coração e aqui quero ficar”, disse Deborah, que finalizou a sua fala agradecendo a todos por “mudarem sua vida”.

Miguel Calderon, Deborah e Charlon.

JORGE CAVALHADA

Natural de Porto Alegre, Jorge Antônio Ramos chegou a Osório em 1997, quando instalou na cidade uma filial de sua empresa, a Atacado Cavalhada. No município, ele foi presidente da Associação das Entidades Carnavalescas de Osório (Aeco), da Acio e da Loja Maçônica Rosa dos Ventos. Também atuou na Secretaria de Desenvolvimento e Turismo. Em 2019, Jorge foi para Brasília (DF), encerrando as atividades de seu Atacado. Ele retornou a Osório em 2022, fundando a casa noturna Joy Oz, da qual é proprietário, juntamente com a esposa Verli. Atualmente, Cavalhada é o vice-presidente do Lar Cantinho do Céu (Lar dos Velhinhos).

Amigos a poucos anos, o vereador João Pereira (MDB), proponente da homenagem, considera Cavalhada como um irmão: “Hoje você recebe esse Título absolutamente merecido pela envergadura que tens, pelo quanto cativas, pelo quanto és amigo e pelo quanto já és osoriense, agora intitulado”, declarou o vereador.

Jorge lembrou de quanto sua história é parecida com a de João Pereira. Recentemente, ambos tiveram problemas graves de saúde e conseguiram se recuperar. “Ambos passamos por situações de vida ou morte e Deus permitiu que ele (o João) voltasse para me dar o Título de Cidadão Osoriense”, comentou Cavalhada. “Eu sempre disse onde andava que era de Osório. Eu e minha esposa adotamos Osório. Eu batia no peito e dizia que Osório era a minha cidade. E hoje eu tenho a felicidade de receber esse prêmio e dizer que Osório está me escolhendo como seu filho”, declarou Jorge.

Jorge Cavalhada e a esposa Verli ao lado do vereador João Pereira.

DIRNEI DE SOUZA

Nascido em Sombrio (SC), José Dirnei de Souza foi Inspetor-Chefe da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Em Osório, Dirnei foi professor do Colégio Marquês, secretário da Fazenda, diretor-administrativo do Hospital São Vicente de Paulo (HSVP), além de presidir o Rotary e a Loja Maçônica Rosa dos Ventos. Atualmente, ele é o presidente da Associação Beneficente Cantinho do Céu.

Amigos há mais de 30 anos, o vereador Luis Carlos Coelhão (PDT) foi o proponente da honraria: “Uma pessoa fora do sério, que veio lá de baixo, humilde, e que cresceu. Um homem de ética, transparência e respeito, que chegou onde chegou porque fez as coisas com amor e coração. Você já fez muito por Osório e ainda fará muito mais”, disse Coelhão.

No início da sua fala, Dirnei lembrou momentos que passou com o amigo Coelhão durante a infância. Muito emocionado, o homenageado ressaltou a importância da família em sua trajetória, afirmando que não chegaria onde chegou se não fosse por seus familiares. Em outro momento de seu discurso, Zé Dirnei citou sua passagem pelo Rotary Club da cidade, onde, segundo ele, “aprendeu a fazer o bem sem olhar a quem”. Foi com esse pensamento que Dirnei assumiu a presidência do Cantinho do Céu. Aliás, em relação a essa questão, ele ressaltou a necessidade de serem abertas mais casas para idosos no município, “visando a felicidade e o bem-estar dos idosos e não o lucro. Com apoio da comunidade que as coisas vão acontecendo e é disso que a gente se nutre e tenta levar adiante”, afirmou Dirnei.

Dirnei e a esposa Vereni ao lado dos vereadores Miguel (esquerda) e Coelhão (direita).

ROGER CAPUTI

Natural de Porto Alegre, Roger Caputi Araújo tem uma vida ligada à política. O atual prefeito de Osório é filho de Caputi, que foi vereador do município. Na cidade, Roger presidiu o Sindilojas e o MDB, além de fazer parte da diretoria da Acio. Antes de assumir o Executivo local, Roger trabalhou nas Secretarias de Turismo e Fazenda, além de atuar por dois mandatos na Câmara de Vereadores.

A honraria foi entregue pelo amigo Miguel Calderon. Em sua fala, o presidente do Legislativo fez questão de deixar claro que a sua escolha não teve nenhuma relação com questões políticas. “Hoje entrego essa homenagem a um irmão de longa data”, disse Calderon. A relação entre dois começou cedo, quando Miguel trabalhou ao lado do pai de Roger, o Dr. Araújo. Após algum tempo, Miguel e Roger seriam colegas, atuando como secretários do município. Anos depois, a amizade entre os dois parece que segue a mesma: “Mesmo estando (muitas vezes) em lados diferentes, isso nunca atrapalhou a nossa relação e amizade aberta”, afirmou Miguel Calderon.

Em seu discurso, o prefeito Roger ressaltou a importância da família, principalmente a sua esposa, Carine Azeredo, que esteve com ele nos “bons e maus momentos”. “Ser considerado um Cidadão Osoriense é uma honra muito grande. Saio daqui com maior responsabilidade de cuidar da nossa cidade, zelar pelo nosso município e fazer com que ele prospere cada vez mais”, declarou Roger Caputi.

Miguel Calderon, prefeito Roger e 1ª Dama Carine Azeredo.

PROFESSOR VALDIONOR

Valdionor Aguiar da Costa nasceu em Rio Pardo e veio para Osório no ano de 1976. Na cidade atuou como professor e também da direção das Escolas Polivalente e General Osório, além de dar aula de Educação Física na Apae. Valdionor foi secretário de Educação e Administração, também tendo uma passagem pelo Legislativo, onde foi diretor-administrativo. Além disso, o professor presidiu o PDT da cidade, assim como a Associação do bairro Glória.

O vereador Ricardo Bolzan (PDT) foi o proponente da honraria. “Sempre será o nosso professor: do Polivalente, do General Osório e, acima de tudo, o professor da vida. “Seus ensinamentos e puxões de orelha trouxeram a oportunidade de eu me tornar vereador. Em nome da Educação de Osório, do PDT da cidade e de toda a comunidade, o nosso muito obrigado”, declarou Ricardo. Segurando as lágrimas, o homenageado afirmou que “aprendeu a amar Osório” nos dois anos em que atuou como professor de Educação Física e disse: “Estou orgulhoso de ter sido homenageado com esse Título pelo filho de um dos meus mais sinceros amigos e colegas (Marcos Bolzan). E tenho certeza que essa homenagem ficará gravada em meu coração”, finalizou o professor Valdionor.

Professor Valdionor e a esposa Vera ao lado dos vereadores Miguel (esquerda) e Ricardo (direita). – FOTOS: Adriana Davoglio

AUSÊNCIA

A senhora Marlei Vitória Venerozo, que também receberia a honraria. A homenagem foi proposta pelo vereado Lucas Azevedo (MDB). Porém, Marlei não pode comparecer à cerimônia devido a problemas de saúde. A entrega do Título de Cidadã Osoriense deverá ser entregue em outra ocasião, ainda sem data marcada.

FALAS DE ENCERRAMENTO

O prefeito Roger Caputi parabenizou os vereadores pela iniciativa e pela escolha dos homenageados, reconhecendo o trabalho prestado e que ainda será realizado por eles na cidade. Já o presidente da Câmara, Miguel Calderon, agradeceu aos servidores pela realização da cerimônia, assim como os homenageados e aos demais pela presença no ato. Após, foi executado o Hino de Osório, dando encerramento à Sessão Solene.