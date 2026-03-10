Capivara é resgatada em prefeitura

OSÓRIO – Os agentes da Patrulha Ambiental (Patram) da Brigada Militar (BM) foram acionados na manhã de segunda-feira (9), após receberem informações de que uma capivara estaria trafegando pela região central da cidade. O roedor foi visto nas dependências do Executivo osoriense, localizado na Avenida Jorge Dariva. Após ser pego e colocado em uma gaiola, o animal foi encaminhado para receber atendimento veterinário e, posteriormente, encaminhado ao seu habitat natural.

Casos como esse são cada vez mais frequentes no município. Recentemente, um filhote da mesma espécie foi encontrado em uma residência do bairro Glória (veja a matéria completa em www.jornalmomento.com.br). A Patram ressalta que ao encontrar um animal selvagem, a pessoa deve mante distância dele e acionar os policiais ambientais no telefone: (51) 3601-1726. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, sempre das 13h às 18h e 30min.

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PMO