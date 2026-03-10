Caminhada em combate à violência contra à mulher reúne dezenas de pessoas

OSÓRIO – Durante o Mês da Mulher, a prefeitura irá realizar uma série de atividades na cidade. Dezenas de pessoas participaram na manhã de sexta-feira (6) da terceira edição da Caminhada Contra a Violência à Mulher. A ação desenvolvida pela prefeitura local, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, tem objetivo de conscientizar a sociedade e incentivar a valorização, o respeito e a garantia de direitos das mulheres.

Carregando faixas, cartazes e balões da cor lilás, os participantes saíram da frente do Posto do Primavera, no bairro Medianeira, e caminharam em direção ao Centro da cidade. O ato contou com a participação de entidades do Município, além da Polícia Civil (PC) e da Brigada Militar (BM). Entre as autoridades, os vereadores Danjo Renê, Luis Carlos Coelhão, Marisa Kingeski, Professora Isabel e Rosi Jardim estiveram presentes.

AÇÃO NO LARGO

No sábado (7), a equipe da Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação esteve no Largo dos Estudantes Sônia Chemale realizando uma ação de conscientização. Na ocasião, foram distribuídos panfletos informativos contendo os canais de denúncia e acolhimento para que a população saiba onde procurar ajuda nos casos de violência contra à mulher.

De acordo com a secretária Luana Oliveira, a Administração local tem o objetivo de acolher as mulheres vítimas de violência, assim como as “mães solo”. Segundo ela, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) está de portas abertas para acolher, orientar e encaminhar todas elas.

Além dos informativos, foram distribuídos mimos em razão do Dia Internacional da Mulher, dada comemorada no domingo (8).

LOCAIS DE ACOLHIMENTO

Creas: Rua Barão do Rio Branco, n° 02, bairro Centro.

Delegacia de Polícia Civil: Avenida Jorge Dariva, no 1.427, bairro Centro.

TELEFONES PARA DENÚNCIA

Central de Atendimento à Mulher: 180

Brigada Militar: 190.

Escuta Lilás: 0800 541 0803

Panfletos informativos foram distribuídos no Largo dos Estudantes.

CRÉDITOS

PMO