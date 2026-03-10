Corsan realiza ações na região

Dando continuidade à fiscalização de ligações nas redes de água e esgoto, equipes da Corsan estão realizando ações em quatro cidades do Litoral Norte gaúcho. Os trabalhos estão sendo feitos em Capão da Canoa, Torres, Tramandaí e Xangri-lá. Conforme a Companhia de Saneamento, as tubulações de esgoto cloacal são examinadas com a utilização do método de fumaça não tóxica (fumacê), aplicada na entrada dos poços de visita que dão acesso às canalizações e nas aberturas das caixas de calçadas.

Quando a fumaça aponta locais onde existem conexões irregulares, os proprietários das residências ou dos estabelecimentos comerciais recebem um comunicado e são orientados a providenciar a drenagem adequada da água da chuva. Os clientes têm até 60 dias para regularizar a ligação, e uma nova verificação é realizada após esse período.

DANOS A REDE

Para quem não sabe, as redes de esgoto e de drenagem pluvial possuem funções diferentes. A primeira direciona os resíduos domésticos (efluentes) para as estações de tratamento, enquanto a segunda escoa o volume das chuvas para lagoas, rios e mares. Uma rede de águas pluviais interligada ao sistema de esgotamento sanitário prejudica o tratamento dos resíduos, sobrecarrega e compromete as tubulações de esgoto, além de causar entupimentos e extravasamentos em vias públicas ou no interior das residências, algo que se agrava nos meses de chuva.

A conscientização da população sobre como utilizar corretamente o esgotamento sanitário é importante para evitar danos ao meio ambiente e à saúde pública, e para que o ciclo desses dois sistemas se complete. Além da conexão direta das redes pluvial e cloacal, outros maus hábitos, como o descarte indevido de lixo e o despejo de óleo nas tubulações de esgotamento sanitário, também potencializam os danos.

MELHORIAS

Em fevereiro, a Corsan deu início a mais uma etapa da troca de hidrômetros em todo o Estado. Com investimento de cerca de 52 milhões de reais, vão ser trocados mais de 22,6 mil equipamentos, sendo 12.621 somente na região. A previsão é de que os novos aparelhos sejam instalados até o final de junho.

Os equipamentos são aferidos pelo Inmetro e possuem lacre e etiqueta de certificação e segurança. O lacre não pode ser removido, e a violação acarreta penalidades ao responsável pelo aparelho, como taxa de reposição da peça ou multa, à qual é determinada pela Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do RS (Agergs).

As primeiras cidades contempladas no Litoral vão ser Arroio do Sal, Três Cachoeiras e Torres. Vale ressaltar que todos os técnicos que farão as instalações estarão identificados por crachás e uniforme da Corsan. Para reforçar a importância das trocas, os clientes recebem material informativo. As medições dos equipamentos são exatas e confiáveis, e ajudam também a reduzir o desperdício de água, porque podem apontar possíveis vazamentos não visíveis. Em caso de dano acidental, quebra ou mau funcionamento do hidrômetro, o cliente deve entrar em contato com a Corsan pelo site: www.corsan.com.br/cliente ou pelo aplicativo Corsan. Para mais informações, mande mensagem para o Whatsapp: (51) 99704-6644 ou ligue para o telefone: 0800-646.6444.

CRÉDITOS

Corsan