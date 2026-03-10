Foragidos são capturados no Litoral

A Brigada Militar (BM) deflagrou na região uma Operação entre a noite de sexta-feira (6) e a madrugada de sábado (7). A ação efetuada pelos agentes do 42º Batalhão de Polícia Militar (BPM) teve como objetivo o cumprimento de mandados de prisão.

Ao todo, sete foragidos da Justiça foram capturados. As prisões ocorreram nos municípios de Arroio do Sal (uma), Capão da Canoa (três), Terra de Areia (uma) e Tramandaí (duas). Em uma das prisões em Capão, um indivíduo foi localizado após ter furtado o celular de um pedestre. O aparelho foi recuperado com o sujeito e, posteriormente, e devolvido ao proprietário.

Todos os indivíduos foram ouvidos pelos Policiais Militares (PMs) e encaminhados ao sistema prisional, onde vão cumprir o resto das suas penas.

CRÉDITO

BM