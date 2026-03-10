Banrisul e CCGL assinam protocolo de intenções para qualificar a gestão no campo por meio da tecnologia

Termo foi assinado durante a 26ª edição da Expodireto e prevê assistência técnica virtual a 250 produtores rurais, com acompanhamento ao longo de 18 meses por meio da plataforma SmartCoop

Durante a Expodireto Cotrijal, o Banrisul e a Cooperativa Central Gaúcha Ltda (CCGL) assinaram um protocolo de intenções para a criação do Centro de Consultoria Agrodigital, iniciativa voltada à integração de tecnologia, assistência técnica e gestão no agronegócio. O ato foi realizado nesta segunda-feira (9), pelo presidente do Banrisul, Fernando Lemos, o presidente da CCGL Caio Cezar Fernandez Vianna e pelo vice-governador, Gabriel Souza, no estande da Cooperativa na Expodireto.

O projeto tem como objetivo levar consultoria especializada a produtores rurais por meio de ferramentas digitais, ampliando o acesso a conhecimento técnico e soluções para o campo. A iniciativa prevê inicialmente a seleção de 250 produtores que serão acompanhados ao longo de 18 meses, com assistência técnica virtual focada no aprimoramento da gestão das propriedades, na qualificação da produção e no apoio à tomada de decisões estratégicas baseada em dados e indicadores de desempenho.

O Centro de Consultoria Agrodigital nasce com o propósito de criar um ambiente de integração tecnológica voltado aos produtores rurais, conectando especialistas, cooperativas e Banrisul em torno do desenvolvimento sustentável do agronegócio. “Acreditamos que informação e acesso à tecnologia são fundamentais para transformar a realidade do campo. O Rio Grande do Sul tem mais de 45% do seu PIB ligado ao agronegócio e precisa usar cada vez mais a inteligência, a pesquisa e a inovação para enfrentar os desafios climáticos”, afirma o presidente da CCGL, Caio Cezar Fernandes Vianna.

De acordo com o presidente do Banrisul, Fernando Lemos, o projeto utilizará a SmartCoop como ferramenta de conexão, gestão e acompanhamento dos produtores participantes. “Por meio desta plataforma será possível analisar cada propriedade com muito mais detalhe, orientar o manejo correto e qualificar a produção. Fala-se muito em irrigação, que é importante, mas antes disso precisamos cuidar do solo. Não adianta irrigar um solo pobre; é fundamental garantir que ele esteja bem preparado para produzir com sustentabilidade”, disse Lemos.

O vice-governador Gabriel Souza encerrou o ato de assinatura do termo de intenção entre Banrisul e CCGL. “O Rio Grande do Sul tem no cooperativismo uma das grandes forças do seu agronegócio. Ao conectar a inteligência das cooperativas com o apoio financeiro do Banrisul, essa parceria amplia o acesso dos produtores à tecnologia, à assistência técnica e a melhores condições para desenvolver suas propriedades”, ressaltou o vice-governador Gabriel Souza.

Foto: Tiago Pereira