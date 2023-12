Ricardinho recebe Prêmio Paralímpico

Entre quarta (13) e quinta-feira (14) foi entregue o Prêmio Paralímpico 2023, honraria que homenageia os melhores atletas paralímpicos deste ano. O evento é organizado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) e ocorreu no Tokio Marine Hall, em São Paulo (SP).

Na primeira noite, foram conhecidos os melhores em 24 modalidades. E, pela sexta vez, o osoriense Ricardinho foi escolhido como melhor para-atleta brasileiro no Futebol de Cegos. Ele já havia conquistado o Prêmio nos anos de 2012, 2014, 2015, 2017 e 2018. Além disso, Ricardinho também conquistou o Prêmio de Melhor Atleta Paralímpico de 2018.

Não só de alegrias foi o ano de Ricardinho, que precisou lidar com uma lesão no joelho, a qual o deixou fora de algumas competições importantes, incluindo o Mundial da modalidade, disputada na Inglaterra, onde o Brasil terminou com a medalha de bronze. O Prêmio foi um reconhecimento após o título do Parapan-Americano conquistado em Santiago (Chile). Recuperado da lesão, Ricardinho foi peça fundamental na campanha da Seleção brasileira, marcando cinco gols, incluindo o da final, na vitória sobre a Colômbia por 1 a 0.

Ausente da cerimônia, devido a outros compromissos, por meio de suas redes sociais, Ricardinho falou sobre mais um prêmio conquistado em sua brilhante carreira. “Eu estou muito feliz por ter conquistado este prêmio, especialmente depois de um período de percalços, quando fiquei seis meses sem jogar por conta de uma séria lesão, mas que estou fechando com chave de ouro. Como sempre gosto de frisar, apesar de ser tratada como individual, esta conquista é de toda uma equipe. Ninguém ganha nada sozinho. Por isso, quero agradecer aos meus companheiros de seleção brasileira que fazem parte desta conquista e a todos os torcedores e apoiadores que são fundamentais na construção dos resultados. Por fim, minha total gratidão a Deus que tem me dado saúde e força para trabalhar todos os dias”, disse o jogador osoriense que completou 35 anos de idade no último final de semana.

OUTRO PRÊMIO

Não bastasse o Prêmio Paralímpico de Melhor Jogador do Futebol de Cegos em 2023, no último dia 08 de dezembro, Ricardinho já havia sido homenageado pela Associação dos Cronistas Esportivos Gaúchos (ACEG), honraria dada aos destaques do Futebol do RS em 2023.