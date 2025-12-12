Osório receberá competição de Beach Tennis

Osório receberá competição de Beach Tennis

OSÓRIO – O Bola Cheia Beach Sports irá receber durante o sábado (13), o Osório Open de Beach Tennis. A competição será organizada pela Federação Gaúcha da modalidade (FGBT) e contará com atletas de todo o Rio Grande do Sul. Ao todo, serão disputadas mais de 10 categorias, com destaque para a Masculina Open.

Os jogos terão início a partir das 9h e seguirão até a noite. Entre os representantes da cidade, estará presente a campeã brasileira Alice Lima, que disputará a categoria C. Ela jogará ao lado de Giulia Dennes. Para quem não sabe, o Bola Cheia está localizado na Rua Santos Dumont, no 2.434, bairro Albatroz, em frente ao campo do Gepol. Lembrando que a entrada é gratuita e aberta a toda comunidade osoriense.

CRÉDITO: Divulgação

