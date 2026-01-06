Inscrições para etapa do Circuito Sesc de Corridas se encerram na quarta

OSÓRIO – Mais uma vez a Praia de Atlântida Sul receberá a abertura do Circuito Sesc de Corridas. Esta será a primeira de 18 etapas que vão ocorre ao longo de 2026. A prova será realizada no domingo (11), com saída da Avenida Beira-Mar, a partir das 8h e 30min. Ela contará com percursos de três, cinco e 10 quilômetros (km). Quem preferir pode optar por fazer uma caminhada de 3km. Interessados em participar podem se inscrever pelo link: https://www.sesc-rs.com.br/circuitodecorridas. As inscrições vão até quarta-feira (7) e variam entre 70 e 90 reais.

CRÉDITO: Divulgação