Largo dos Estudantes receberá encerramento no Natal dos Bons Ventos

OSÓRIO – Centenas de pessoas foram até o palco montado na Avenida Beira-Mar, em Atlântida Sul, para a Festa de Réveillon. A abertura contou com a presença do vice-prefeito Ed Moraes e da subprefeita do distrito, Enedina Paz. Após a fala das autoridades, o público presente pode acompanhar as apresentações dos grupos Nossa Raiz, Tutti-Frutti e Saldanha.

Público acompanhou as apresentações musicais na praia de Atlântida Sul.

NATAL DOS BONS VENTOS

Dando continuidade ao Natal dos Bons Ventos, na noite desta terça-feira (6), o Largo dos Estudantes Sônia Chemale receberá a apresentação do Terno de Reis. O encerramento da programação ainda contará com a entrega dos prêmios do concurso Enfeite Natalino. O evento está marcado para iniciar às 19h.

Apresentação de Terno de Reis irá encerrar programação natalina em Osório.

CRÉDITOS: PMO