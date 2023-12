BOCA DO BALÃO 6695

FINAL de ano não é somente festas, mas é o momento que políticos aproveitam para aprovarem os mais diversos projetos não bem vistos pela população. É o caso do aumento do número de vereadores na Câmara de Osório que vendo seu orçamento apresentar sobras busca aumentar o número de vagas de 9 para 13 cadeiras. As justificativas são as mais variadas, todas dentro do que alei preceitua sobre o tamanho da composição da Câmara. A questão é do por que não buscarem criar uma lei onde estas “sobras” sejam aplicadas diretamente em entidades sociais. São devolvidas as sobras à Prefeitura que nem sempre aplica o que recomendam os vereadores e sai pelo ralo. Diante desta situação a opção é realmente aumentar vereadores e criar mais cargos para assessoria parlamentar e demais despesas em decorrência de mais pessoas no Legislativo. Seria necessário?

RETIRADA do projeto do Governo do Estado de aumento da alíquota do ICMS de 17% para 19,5% foi um alívio para o povo gaúcho e também para vários setores da economia. O aumento era um exercício de futurologia do governador sobre possíveis perdas futuras em arrecadação com o advento na Reforma Tributária. Ao mesmo tempo seria a quebra de uma promessa de campanha de não aumentar impostos e que com isto conquistou boa parte do empresariado que deu crédito a palavra do futuro governador. Agora Leite acena com um plano B em que pretende aumentar imposto em alguns setores principalmente sobre a cesta básica. Resta saber o peso que terá sobre a faixa de menor renda no estado.

PROXIMIDADE do Natal eleva a expectativa dos empresários em boas vendas e o consumidor com o 13º na mão pretende ir às compras. A época também é de preocupação com a segurança, pois aumentam os furtos a assaltos nas cidades e em Osório já há casos de furto de bolsas e de mercadorias. Brigada Militar sempre reforça o policiamento nesta época, mas o aumento de efetivo nunca é suficiente para coibir a ação dos meliantes. Portanto o consumidor deve estar atento às pessoas a sua volta, cuidados com cartões, carteiras e bolsas e evitar deixar a mostra dinheiro e outros pertences por onde estiver, até mesmo no interior de veículos.

ORÇAMENTO de Osório para o ano de 2024 vai ultrapassar dos R$ 300 milhões, além disso a cidade tem o segundo maior PIB da região que perdeu por uma pequena margem para o município de Capão da Canoa. Enquanto Capão atingiu o PIB de R$ 1,8 bilhões, Osório foi de 1,6 bilhões e em terceiro lugar ficou Santo Antônio da Patrulha. Mesmo com este elevado orçamento, o Executivo fala em dificuldades diante da perda dos royalties e de recursos livres que são para apagamento diversos, enquanto boa parte dos recursos são contingenciados a rubricas principalmente da Saúde e Educação.