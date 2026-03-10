Câmara de Vereadores receberá Sessão Ordinária

OSÓRIO – O Plenário Francisco Maineri receberá na noite desta terça (10) a terceira Sessão Ordinária do Legislativo osoriense de 2026. A Ordem do Dia contará com a votação de três Requerimentos e nove Pedidos de Indicação. Todas as preposições estão disponíveis, em sua íntegra, no site da Câmara de Vereadores (camaraosorio.rs.gov.br).

Lembrando que a Sessão terá início às 19h. Assim como de costume, ela será aberta a toda comunidade e contará com transmissão simultânea pela Página do Facebook e pelo Canal do Youtube da Câmara. A matéria completa da Sessão da Câmara você poderá acompanhar na edição impressa do Jornal Momento da próxima sexta-feira (13).

CRÉDITO

Ascom CMVO