Vendas do Dia das Mães podem movimentar R$ 2,3 bilhões no comércio gaúcho

Segunda data mais importante do comércio, considerada o Natal do primeiro semestre, o Dia das Mães de 2025 terá um aspecto totalmente diferente no Rio Grande do Sul na comparação com o ano passado, quando ocorreu em meio a maior tragédia climática vivida pelo estado.

Em função da ausência de celebrações mais efusivas em 2024 e do forte apelo emocional que o Dia das Mães gera, os lojistas gaúchos podem ter uma expectativa de vendas bastante positiva neste 2025. A Federação das Câmaras de Comércio e de Serviços do Rio Grande do Sul (FCCS-RS) estima que a comercialização de produtos deve chegar a casa dos R$ 2,3 bilhões, com um crescimento percentual ao redor de 9% em relação a 2023, quando a data foi celebrada sem nenhum contratempo.

O presidente da FCCS-RS, Vitor Augusto Koch, destaca que mesmo em meio a um cenário econômico de instabilidade, com juros em alta afetando o consumo e encarecimento do crédito, o Dia das Mães 2025 será de boas vendas para o comércio estadual. “No ano passado a enchente que atingiu o Rio Grande do Sul foi um fator que afetou severamente a celebração do Dia das Mães. Então, existe, em 2025, a oportunidade de os filhos poderem festejar essa data tão importante de maneira efetiva. É quase a comemoração de dois anos em um só. Somando a isso o tradicional apelo emocional do período, temos motivos para estar otimistas com vendas expressivas”, explica Vitor Augusto Koch.

Exatamente por isso, o Dia das Mães é uma data muito aguardada pelos comerciantes. Muitos segmentos do comércio registram, tradicionalmente, impacto positivo nas vendas. Vestuário, calçados, acessórios e artigos de perfumaria respondem pela maior fatia dos produtos adquiridos pelos consumidores para presentear as mamães. ‘Também cresce a comercialização de artigos de utilidades domésticas e eletroeletrônicos. E, ainda, supermercados e restaurantes aumentam sua lucratividade com o tradicional almoço do Dia das Mães. Neste ano, o ticket médio com os presentes deve ficar em torno de R$ 225,00, com os gaúchos optando, em sua maioria, pelo pagamento à vista (PIX, dinheiro ou cartão de débito) de suas compras”, destaca o presidente da FCCS-RS.

O dirigente ressalta, ainda, que neste Dia das Mães o Rio Grande do Sul deve experimentar uma situação diferenciada em relação ao país, uma vez que, em nível nacional, a expectativa é que não exista incremento de vendas. Especialmente pelo fator da ausência de celebração mais forte da data em 2024.

A FCCS-RS reforça aos lojistas a importância de planejarem com qualidade sua estratégia de vendas para obterem resultado positivo no Dia das Mães. A personalização do atendimento, conhecendo as necessidades e anseios dos clientes, a produção de vitrines com temas voltados às mamães, promoções especiais e formas de pagamento facilitadas ajudam a conquistar e fidelizar clientes. Vale lembrar que nesse 2025 segue crescendo a atitude dos consumidores em comprar os presentes com base no preço mais competitivo, sem se preocupar tanto com a marca do que adquirem.

Vitor Augusto Koch, presidente da FCCS-RS.

