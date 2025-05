Viatura da BM pega fogo

O Corpo de Bombeiros Militar (CBM) foi acionado na noite de sexta-feira (2), após uma viatura da Brigada Militar (BM) pegar fogo no Centro de Tramandaí. O incêndio foi registrado no cruzamento da Avenida Emancipação com a Rua Vinte e Quatro de Setembro.

De acordo com a BM, o automóvel Palio Weekend estava sendo utilizado por dois Policiais Militares (PMs) durante patrulhamento de rotina, quando o fogo começou na parte da frente do veículo. Rapidamente, os brigadianos saíram do carro e acionaram os bombeiros, que foram até o local e conseguiram controlar as chamas.

A viatura foi parcialmente destruída. Mas, felizmente, ninguém ficou ferido. Devido ao ocorrido, o trânsito precisou ser bloqueado, sendo liberado somente após a retirada do veículo. Vale ressaltar que a causa do incêndio não foi identificada.

Carro ficou parcialmente destruído após pegar fogo no Centro de Tramandaí.

CRÉDITO FOTO 1: Alisson Martins

CRÉDITO FOTO 2: CBM