Vacinação da Gripe em Turno Estendido segue nesta semana

OSÓRIO – Segue em andamento no município a Campanha de Vacinação contra a Gripe. O serviço está disponível nos Postos de Saúde dos bairros Albatroz, Centro, Caravágio, Laranjeiras, Medianeira e Sul Brasileiro, além dos Postos dos distritos de Aguapés e Atlântida Sul. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, sempre em dois horários: Das 8h às 12h e das 13h e 30min às 17h.

Podem se vacinar crianças de seis meses até menores de seis anos de idade, assim como idosos e gestantes. Também estão nos grupos prioritários: puérperas; povos indígenas; quilombolas; pessoas em situação de rua; trabalhadores da saúde e educação; população privada de liberdade; funcionários do sistema prisional; profissionais das forças de segurança e salvamento e forças armadas; pessoas com deficiências permanentes, crônicas ou em condições clínicas especiais; caminhoneiros; além de trabalhadores do transporte coletivo, portuários e dos correios.

Com intuito de atingir a meta de vacinar 90% de cada grupo, a Secretaria Municipal de Saúde iniciou na semana passada a Vacinação no Turno Estendido, possibilitando que as pessoas que trabalham em horário comercial possam ir receber a vacina. A seguir confira o cronograma: 06/05 – Sul Brasileiro; 07/05 – Laranjeiras; 08/05 – Medianeira (Primavera).O horário de atendimento inicia às 18h e segue até às 21h. Vale ressaltar que o Posto do Sul Brasileiro só atenderá até às 20h.

