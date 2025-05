Traficantes são presos no Litoral

A Brigada Militar (BM) segue intensificando as ações de combate ao tráfico de entorpecentes em todo o Litoral Norte gaúcho. Na última quarta-feira (30/04), os agentes do 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT) prendeu um homem durante uma ação realizada no município de Tramandaí.

De acordo com a BM, os Policiais Militares (PMs) realizavam patrulhamento de rotina, quando avistaram um indivíduo em atitude suspeita e resolveram abordá-lo. O sujeito, de 34 anos, já possuía antecedentes por roubo, furto, receptação e tráfico de drogas. Com ele foram apreendidas cinco porções de maconha e 34 reais em dinheiro.

Também na quarta, um casal foi detido pelo 2º BPAT em Capão da Canoa. Com auxílio do trabalho de Inteligência, os brigadianos conseguiram localizar um automóvel em situação de roubo e/ou furto trafegando por Capão. Após buscas, os PMs encontraram o carro estacionado em frente a uma residência da cidade, sendo o veículo recolhido.

No local, os policiais abordaram um homem, de 23 anos, e uma mulher, de 26 anos. O indivíduo não tinha passagens pela Polícia. Já a mulher possuía antecedentes pelos crimes de furto, posse ilegal de arma de fogo e tráfico de entorpecentes. Conforme a BM, o casal relatou ter adquirido o carro de outra pessoa.

Dentro do imóvel, foram apreendidos: uma espingarda artesanal, duas pistolas, quatro carregadores, 207 munições de diferentes calibres, uma porção de cocaína, duas porções de crack, 148 comprimidos de ecstasy, balanças de precisão, uma capa de colete balístico, um notebook, celulares, entre outros objetos, além de um drone. Diante dos fatos, o casal acabou sendo preso.

Ação em Capão apreendeu drogas, objetos, drone, armas, munições e um carro.

PRISÃO EM OSÓRIO

Na noite de quinta-feira (1), uma mulher foi detida por tráfico em Osório. A prisão ocorreu no bairro Várzea do Padre e foi efetuada pelos agentes da Força Tática do 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM). Segundo a BM, os brigadianos realizavam patrulhamento de rotina, quando flagraram a criminosa fracionando e embalando os ilícitos dentro de um imóvel. Ao todo, foram apreendidas 68 pedras de crack. Também foi confiscado o celular da mulher. Ainda, de acordo com a Brigada, a presa já tinha antecedentes por furto e tráfico de drogas.

Mulher foi detida em Osório carregando celular e 68 pedras de crack.

OUTRAS PRISÕES

Na sexta (2), um homem, de 22 anos, foi preso pelo 8º BPM em Santo Antônio da Patrulha (SAP) carregando uma arma e 38 porções de drogas. O sujeito trafegava abordo de um automóvel Fiat Uno no bairro Jaú, quando, ao avistar uma viatura, realizou uma manobra brusca. Imediatamente, os PMs efetuaram a abordagem.

O condutor do veículo já tinha passagens por tráfico. Com ele foram apreendidos: um revólver calibre 38 milímetros (mm) com numeração raspada, uma porção de maconha e 37 porções de cocaína, além de um aparelho celular, uma câmera de vigilância e uma nota de dois reais.

Ação em SAP apreendeu dinheiro, objetos e 38 porções de entorpecentes.

Já no sábado (3), mais um homem foi preso por tráfico na região, desta vez em Maquiné. Após receberem informações de tráfico em um endereço no Centro da cidade, os agentes do 8º BPM foram até o local indicado, onde flagraram o crime. Um indivíduo que estava na residência acabou sendo preso em flagrante.

Conforme a Brigada, o preso possui antecedentes por desobediência e receptação, além de tráfico de drogas. Na casa foram apreendidos dois sacos de maconha tipo ‘camarão’. Além disso, os PMs também encontraram duas munições calibre 38mm, uma balança de precisão, um celular, uma máquina de cartões de crédito e R$ 516,00.

Todos os criminosos foram conduzidos a Delegacia de Polícia (DP) das respectivas cidades para registro de ocorrência e, posteriormente, foram encaminhados ao sistema prisional, onde ficarão à disposição à Justiça.

Homem foi detido em Maquiné com dinheiro, objetos e dois sacos de maconha.

CRÉDITOS: BM