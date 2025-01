Veículo pega fogo na ERS-389

OSÓRIO – Um automóvel acabou pegando fogo na manhã de sábado (18), quando trafegava pela ERS-389 (Estrada do Mar). O incêndio teria começado no motor do carro. Bombeiros Civis que passavam pelo local no momento do ocorrido, com auxílio de populares, conseguiram combater o fogo. Felizmente, ninguém ficou ferido.

Vale ressaltar que a causa do incêndio não foi divulgada. O incidente ocorreu próximo à rótula de acesso ao distrito de Atlântida Sul e ocasionou lentidão no trecho. O trânsito só voltou a funcionar normalmente após a retirada do veículo.

CRÉDITO: Divulgação