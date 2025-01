Banrisul entrega prêmio de R$ 100 mil

O Banrisul celebrou na manhã de segunda-feira (20), a entrega do valor de R$ 100 mil para uma cliente do Banco. A contemplada foi uma moradora da Zona Sul de Porto Alegre. O prêmio foi resultado da sua participação na promoção Banricompras Premiável, lançada em outubro do ano passado. Ela utilizou o cartão, recebeu um número da sorte e foi a vencedora da premiação especial de Natal da campanha.

O presidente do Banrisul, Fernando Lemos, na ocasião ressaltou que o Banricompras é o produto mais importante do Banco, criado em 1997 para facilitar as transações até então realizadas em grande parte por cheques. “O Banricompras é a maior rede de cartões do Rio Grande do Sul, com mais de quatro milhões de clientes pelo Estado”, destacou o executivo.

Cliente do Banrisul desde os seus 16 anos, a vencedora do prêmio de Natal do Banricompras Premiável irá quitar dívidas, reformar a sua residência e, com o restante, pretende investir. “Eu não esperava. Foi uma surpresa muito boa e esse prêmio vai mudar a minha vida completamente”, destacou a sorteada no evento.

PROMOÇÃO

Para participar da promoção, basta utilizar o cartão Banricompras, sem a necessidade de cadastro prévio. Para cada compra a partir de R$ 100,00 o cliente recebe um número da sorte. São válidas compras à vista, pré-datadas ou parceladas, e o valor das transações não é cumulativo. Os participantes podem acompanhar seus números e o resultado dos sorteios diretamente no site da promoção (banricompraspremiavel.banrisul.com.br). A promoção já premiou 1.506 clientes, totalizando mais de um milhão de participantes e 10 milhões de números da sorte distribuídos. A campanha, que teve início no dia 1º de outubro de 2024, é válida para compras realizadas até o dia 31 de janeiro.

Presidente do Banrisul, Fernando Lemos, entregando o cartão referente ao prêmio para a sorteada na promoção Banricompras Premiável.

CRÉDITO: Divulgação