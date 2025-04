Patinadores de Osório conquistam medalhas em competição Nacional

Entre os dias 21 e 23 de março, o Ginásio Esportivo Pedro Dell Antonia, em Santo André (SP), recebeu a primeira das três etapas do Grande Prêmio (GP) Nacional de Patinação 2025. A competição de Patinação Artística reuniu centenas de atletas de todo o país. E, contou com osorienses subindo no pódio.

Representando a JGB Patinação, de Capão da Canoa, Lívia Ribeiro Weiand foi responsável pela conquista de seis das 33 medalhadas ganhas pela equipe caponense. Entre elas, destaque para a que Lívia conquistou ao lado do pai, Augusto Weiand, na categoria Duo: “Muito emocionante patinar ao lado da nossa amada Lívia”, comentou o pai e parceiro de patinação. Além da medalha com a filha, Augusto também teve destaque no Individual, conquistando medalha após tirar uma nota nove (9,105) em sua apresentação Solo.

Augusto Weiand tirou um nove durante sua apresentação no Individual.

TALENTO – Com oito anos de idade, a jovem já é um destaque na modalidade, tendo participado de campeonatos nacionais e internacionais. Com as seis conquistadas no evento realizado no estado de São Paulo, Lívia já soma 23 medalhas em apenas dois anos de patinação.

A próxima etapa do GP Nacional de Patinação está marcada para ocorrer entre os dias 30 de maio e 1º de junho, na cidade de Londrina, no Paraná (PR).

Augusto e Lívia Weiand durante apresentação de Duplas.

CRÉDITOS: Divulgação